《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月13日

路透香港2月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7557港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收低89.23点,或0.69%,报12,801.23点.因希腊债务协商再遇阻力.[ID:nCN8518949] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 221.410 -1.89 42473 17.172 -0.63 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.150 -4.43 145232 4.079 -2.17 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 50.600 -0.04 165291 78.488 -0.33 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 42.380 -3.92 187674 21.912 -1.30 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 146.630 -3.35 128260 11.372 -1.62 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 118.970 -1.18 81466 9.227 0.18 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.940 -2.25 258056 68.157 -1.36 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 56.020 -1.23 22774 4.345 -0.80 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.130 -1.84 235228 14.061 -0.84 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.400 -4.58 78889 18.924 -1.95 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 25.020 0.12 39941 4.851 -1.20 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.330 -4.91 10396 4.084 -1.11 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.510 -0.81 10840 1.513 -50.55 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.710 -2.52 241605 0.420 -4.46 (完) --整理 雷美珍