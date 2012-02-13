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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 08:35 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月13日

路透香港2月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7557港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周五收低89.23点,或0.69%,报12,801.23点.因希腊债务协商再遇阻力.[ID:nCN8518949]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  221.410   -1.89      42473            17.172      -0.63
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.150   -4.43     145232             4.079      -2.17
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   50.600   -0.04     165291            78.488      -0.33
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   42.380   -3.92     187674            21.912      -1.30
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  146.630   -3.35     128260            11.372      -1.62
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  118.970   -1.18      81466             9.227       0.18
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.940   -2.25     258056            68.157      -1.36
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   56.020   -1.23      22774             4.345      -0.80
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.130   -1.84     235228            14.061      -0.84
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.400   -4.58      78889            18.924      -1.95
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.020    0.12      39941             4.851      -1.20
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.330   -4.91      10396             4.084      -1.11
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.510   -0.81      10840             1.513     -50.55
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.710   -2.52     241605             0.420      -4.46 (完)

  --整理 雷美珍

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