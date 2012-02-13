〔香港股市〕开盘小跌,受金融股疲势拖累

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港2月13日电---香港股市周一开盘小幅走低,受金融类股跌势拖累.不过大盘跌幅有限,因希腊议会通过撙节法案,让该国向确保亟需的援助更进一步,鼓动市场正面人气.
0135GMT,恒生指数.HSI跌0.5%至20,675.22点,恒生国企指数.HSCE跌0.8%.(完)
--编译 吴云凌;审校 杜明霞
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。