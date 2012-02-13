版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 09:48 BJT

〔香港股市〕开盘小跌,受金融股疲势拖累

路透香港2月13日电---香港股市周一开盘小幅走低,受金融类股跌势拖累.不过大盘跌幅有限,因希腊议会通过撙节法案,让该国向确保亟需的援助更进一步,鼓动市场正面人气.

0135GMT,恒生指数.HSI跌0.5%至20,675.22点,恒生国企指数.HSCE跌0.8%.(完)

--编译 吴云凌;审校 杜明霞

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐