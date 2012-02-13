〔港报财经评论〕分析三类股份,估值修复过程--经济日报2月11日

分析三类股份,估值修复过程 /林瑞芬

从股市表现反映,散户目前的心理由恐惧转向贪婪.今周多类股份股价如坐白金直升机,散户应该感受到这股牛气,问题是股价的抽升,在估值修复过程中,注意关键.综合近周升势强劲股份,大致分为以下3类.(1)基本面弱恐重回起点.随着恒指升近21,000,市场信心转趋乐观,由1月至今来讲,不乏因去年第4季突发出现欧债危机加深疑虑,而引致非理性抛售後的超跌技术性反弹.此中,不大讲究个股基本面是否脱离危困,而是以股价早前大跌多少,呈所谓技术性超卖,回升修正超卖状况.风电设备股可以归类於此,金风科技(2208.HK)及中国高速传动(0658.HK)今年度来讲,仍未有空间改善竞争激烈的状况,但股价就一枝箭反弹,相信大多原因是去年股价跌得太惨烈,2股去年分别跌74%及71%,金风股价由去年初16元挞落去,今年初由4元多回升,升1、2元都不夸张.只要市场人士信心一日keep住,投机炒反弹或会延续,但风险是无基本因素支持,股价随时重回起步点.

(2)有基本面支持安心买.由於去年第4季市场资金突然抽离,尤其欧资,也因此错杀一批有基本面支持的股份.这类股份近日股价也录得升幅,视为补涨,逐浪得来较为安心,这一类股份也是主要发掘及推介对象,如早前推介的中航科工(2357.HK)、中国全通(0633.HK)及天能动力(0819.HK)等;又或者被花旗发报告的中国联塑(2128.HK).(3)获国策支持市场憧憬.安徽省芜湖市日前宣布,2012年之内,在该市市区购买商品住房时,财政部门将给予购房者补贴以及所纳契税100%的补助,被视为对房地产调控政策松绑的前奏.由此,内房、建材水泥股近周弹升得较急.企业盈利基础才是关键.

希腊总理周四宣布,旨在确保希腊能获得更多救助资金而与债权人进行的谈判已成功结束,各政党领导人同意接受相关谈判的结果,希债险情反覆过关.港股暂被内银股阻一阻,好淡埋身肉搏於21,000,有心人仍可能趁机可放些流料探温,还记得本周也有周刊报道长实(0001.HK)主席李嘉诚的健康情况,最终公司急澄清,市场才没有大震荡.同样,交行外,工行也潜伏被高盛减持的可能,不排除也用来探温,待时间试炼回吐潮,好友如能保持”小回大涨”优势,恒指回吐不会到50天线,料在20天线已止步,还不抹杀反覆回补21,000至22,000裂口的可能.中移动(0941.HK)昨逆市攀升1%至78.75港元,显见好友也不是放任让淡友杀跌.(012)

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外贸减银根紧,降存准率在望 /余少文

中国股市三连升,人民币兑美元中间价创汇改後新高.受交通银行(3328.HK)集资影响,加上1月新增贷款远低於预期和存款流走,同时进出口贸易跌幅大於预期,累及恒指及国指急挫.市场虽憧憬房地产微调可支国指上试12,000点,但通胀数字令人失望,担心国指要先整固,估不到昨日公布的1月进出口贸易数字和金融数据也差强人意,加快大市回吐压力,导致国指连日守住牛熊分界线後,昨日终失守,不排除指数短期要在250天线争持,待消化沽压後,才能挑战12,000点.

外贸收缩反映经济放缓.海关总署资料透露,1月进口和出口分别下跌15.3%和0.5%,是两年多以来首次下跌,尽管有春节假期因素,但跌幅高於市场预期,尤其进口数字跌幅达15.3%,似乎显示中国经济放缓情况有加剧现象.新增贷款,人民银行数字显示,1月新增贷款7,381亿元人民币,较市场预期的1万亿元人民币,以及近日估计的8,200亿元人民币还要低,是近数年来首次少於1万亿元人民币.去年春节在2月份,2月M1和M2等货币供应增长速度较1月回升,反映人行在这段时间会放水,但今年M1增幅降至3.1%,环比下跌4.8个百分点,自1996年以来最低;而M2增幅12.4%,环比下跌1.2个百分点,则是01年5月低见12.1%以来最低.

货币供应量远低预期,反映中央在1月份货币政策仍然从紧,加上通胀反弹因素,是没有下调存款准备金率的原因之一;但金融数字中见到当月人民币存款减少8,000亿元人民币,惟财政性存款增加3,518亿元人民币,故整体存款下跌应该是春节因素所致,但也限制银行当月放贷能力.当然,要睇流走的存款2月份会否回流银行体系,若然继续流走或回流比率偏低,将会不利银行放贷.人民币转强不利出口.不过,从另一角度来看,中国经济表现愈差,如GDP继续放缓、新增贷款减少、资金紧张等,再加上人民币中间价昨日又创汇改新高,1美元兑人民币6.2937元,会为出口贸易添加压力,故相信中央最终也要放松货币紧缩政策.因为社会经济不活跃,要透过消费来推动经济的难度颇大,相反放松银根则可阻止经济放缓,以及刺激股市,令居民财富增值而增加消费.若然2月数字未见改善,则人行或会在3月全国人大和政协会议前下调存款准备金率.(010)