《香港报摘》--其他报纸重要消息2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 星岛日报:
--香港政府新一年度勾地表中首度推出两幅启德发展区住宅地,可作中密度住宅发展,提供约1,000个单位.市场估计两幅地土地价值合共值逾50亿港元.
--据了解,香港政府认为证监会有必要切实研究储备的长远用途,证监董事局本月内将举行会议,探讨能否冻结牌费或者下调交易徵费.
* 苹果日报:
--投行美银美林的报告称,预期中华煤气(0003.HK)今年会跟随两电调高收费,加幅为5%.
* 东方日报:
--绿城中国(3900.HK)首席财务官冯征称,预期今年公司实际开工量会较去年减少20-30%.
--特步(1368.HK)表示,现时整体市场的终端零售表现已较去年上半年好,估计未来12个月市场供应大减,降低存货积压问题.
* 大公报:
--上海浦东发展银行(600000.SS)航运金融部业务发展主管陈绮称,浦发银行将尝试推远期运费协议(FFA),可望於今年4月推出,以人民币为结算货币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。