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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 08:58 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月13日

* 星岛日报:

--香港政府新一年度勾地表中首度推出两幅启德发展区住宅地,可作中密度住宅发展,提供约1,000个单位.市场估计两幅地土地价值合共值逾50亿港元.

--据了解,香港政府认为证监会有必要切实研究储备的长远用途,证监董事局本月内将举行会议,探讨能否冻结牌费或者下调交易徵费.

* 苹果日报:

--投行美银美林的报告称,预期中华煤气(0003.HK)今年会跟随两电调高收费,加幅为5%.

* 东方日报:

--绿城中国(3900.HK)首席财务官冯征称,预期今年公司实际开工量会较去年减少20-30%.

--特步(1368.HK)表示,现时整体市场的终端零售表现已较去年上半年好,估计未来12个月市场供应大减,降低存货积压问题.

* 大公报:

--上海浦东发展银行(600000.SS)航运金融部业务发展主管陈绮称,浦发银行将尝试推远期运费协议(FFA),可望於今年4月推出,以人民币为结算货币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/曾祥进

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