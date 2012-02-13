〔港报财经评论〕同"缸"不同策,债王股神各走极端--信报2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
同"缸"不同策,债王股神各走极端 /习广思
上周港股整固,在250天线边缘穿梭,但周五在内银股回吐下,出现一日压力不细的回调.无疑世界没有几多人可以赚到尽,升幅较大的板块,面对的下调压力亦会较大.然而,经过上周市况,指数不跟大市走,在股金炒作下,有心人到处皆是,二三线股逐批轮流上升,无论是基金追货,抑或是闲资炒作都好,眼下仍有不少资金在炒放水.闻说周末本港楼市”疯了”,积压太耐的买家出动,“钱作怪”现象再次由股市扩散到楼市.
所谓债王增持美债,源自PIMCO旗下”总回报基金”在1月份大幅增持美债,而且是连续第四个月增持,并大量增持按揭抵押证券(MBS).投资者不应为此感到意外,格罗斯不下一次表明看好美债是”最乾净的污糟衫”,在2厘楼下增持美债,乃因其预计联储局会在6月份推出QE3,因为OT2到期结束;买入MBS,乃因为如果联储局真的推出QE3的话,打救长期低迷的楼市将成为首要任务.事实上,债王在多个访问中亦表示,欧央行向欧银及市场提供流动性已取得成功;只是由长远角度看,单靠流动性无法解决欧罗区所面对的困境.
港股已经很便宜,假如欧债危机再恶化,股票将平到你不信.然而,亦有投资者会告诉你便宜的东西不一定好,风险未消散.年初,摩根大通私人银行投资策略师梁锷军就话,很多股票都很便宜,但”平不代表升”,“平货可以更平”,要捡便宜货的话,奉劝一句不要去看波幅.无疑这看法在近两个月是错的,难民资金一到,见到平货第一步抢买.今世最平?平未必升?话说首域的明星基金经理刘国杰打理的基金,1月份回报跑输同类基金,在记者追访下,他的回答是:目前升市不是基本因素好转,无谓入市”搏杀”.如果阁下认真地考究一切基本因素,怕起来就不买;但假如阁下相信,同佢斗过世的话,平货有一天会回归合理值的话,才一个月却已大有进账.谁对谁错,在乎时间长短而已,正如”身股市”之建议,如今可能中听,但在去年8月的话便时机大错.很便宜…但买不买才是最终的问题.炒放水是事实,基础没改善亦是事实,但金融世界如此混乱、如此分裂,边惊边炒纯属是短线赚钱策略.说到底,目前投资者更需要的可能是坚持自己的信念,来应付这个愈来愈难猜测的”缸湖”;在跑输的时候,支持自己孤独的境况.(B03)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。