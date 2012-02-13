〔港报财经评论〕同"缸"不同策,债王股神各走极端--信报2月13日

上周港股整固,在250天线边缘穿梭,但周五在内银股回吐下,出现一日压力不细的回调.无疑世界没有几多人可以赚到尽,升幅较大的板块,面对的下调压力亦会较大.然而,经过上周市况,指数不跟大市走,在股金炒作下,有心人到处皆是,二三线股逐批轮流上升,无论是基金追货,抑或是闲资炒作都好,眼下仍有不少资金在炒放水.闻说周末本港楼市”疯了”,积压太耐的买家出动,“钱作怪”现象再次由股市扩散到楼市.

所谓债王增持美债,源自PIMCO旗下”总回报基金”在1月份大幅增持美债,而且是连续第四个月增持,并大量增持按揭抵押证券(MBS).投资者不应为此感到意外,格罗斯不下一次表明看好美债是”最乾净的污糟衫”,在2厘楼下增持美债,乃因其预计联储局会在6月份推出QE3,因为OT2到期结束;买入MBS,乃因为如果联储局真的推出QE3的话,打救长期低迷的楼市将成为首要任务.事实上,债王在多个访问中亦表示,欧央行向欧银及市场提供流动性已取得成功;只是由长远角度看,单靠流动性无法解决欧罗区所面对的困境.

港股已经很便宜,假如欧债危机再恶化,股票将平到你不信.然而,亦有投资者会告诉你便宜的东西不一定好,风险未消散.年初,摩根大通私人银行投资策略师梁锷军就话,很多股票都很便宜,但”平不代表升”,“平货可以更平”,要捡便宜货的话,奉劝一句不要去看波幅.无疑这看法在近两个月是错的,难民资金一到,见到平货第一步抢买.今世最平?平未必升?话说首域的明星基金经理刘国杰打理的基金,1月份回报跑输同类基金,在记者追访下,他的回答是:目前升市不是基本因素好转,无谓入市”搏杀”.如果阁下认真地考究一切基本因素,怕起来就不买;但假如阁下相信,同佢斗过世的话,平货有一天会回归合理值的话,才一个月却已大有进账.谁对谁错,在乎时间长短而已,正如”身股市”之建议,如今可能中听,但在去年8月的话便时机大错.很便宜…但买不买才是最终的问题.炒放水是事实,基础没改善亦是事实,但金融世界如此混乱、如此分裂,边惊边炒纯属是短线赚钱策略.说到底,目前投资者更需要的可能是坚持自己的信念,来应付这个愈来愈难猜测的”缸湖”;在跑输的时候,支持自己孤独的境况.(B03)