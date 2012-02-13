〔港报社评〕货币政策将宽,惟大放水不再--经济日报2月13日

中国一月新增贷款逊预期,令外界降低银根松绑速度的期望.为应对外围环境对中国经济的拖累,中央可能在3月底前再降存款准备金率,惟从种种象看,中央救市不会像市场预期般用类似2009年时手段,而是新思维新方法.控通胀压楼价,货币仅稳中宽.中国国务院总理温家宝上周连日召开座谈会,听取各界对将於3月全国人大会议提交的”政府工作报告”的意见,新华社昨指温总提出,工作重点之一是把物价、房价、收入分配等民生问题解决得更好,强调”使房价合理回归不动摇”.此显示在欧债阴霾风雨下,宏调亦只会审慎调整,不会再大放水救市.

中央今年的经济保温措施,虽包括放宽货币政策,但步伐将是审慎而小步.事实上,人行自去年11月首降存款准备金率後,虽市场不断估计将再次调低,至今仍未再减;今年1月份新增贷款更不足7,400亿元人民币,不但远逊过去3年首月,甚至低於金融海啸爆发前的2008年1月;今年1月货币供应M2增速亦只12.4%,亦远逊市场预期.个中底因,是中央汲取2009年为应对金融海啸超量放水,引发庞大而至今未消後患的教训.今年虽同样因为外围经济冲击要保经济,但思路与手法都大变.

其一,主要工具是积极财政政策,货币政策主调尽量只是稳健中偏松,以免再次埋下通胀攀升、楼价狂等泡沫祸患的炸弹.若市场期望中央今年会因欧债而大放水,势将失望.其二,即使是财政政策,亦不会像2009年时般主要靠中国政府推动投资,种下如地方债务、低效投资等後患;中央会适量增加投资如加码建设保障房,但将更多着力於减税减费,藉藏富於民与其他配套措施,催谷消费.减税费谷消费改革推动经济.其三,更着力於以改革推动经济增长,如温总在座谈会上谈及垄断行业改革、放活民间资本等.中央明显已汲取教训,以新思维来拟定新的保经济政策,投资者若作相关中国市场与经济的投资时,要趋利避害,就必须了解中央的新思路.(A04)