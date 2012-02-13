〔港报社评〕货币政策将宽,惟大放水不再--经济日报2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
中国一月新增贷款逊预期,令外界降低银根松绑速度的期望.为应对外围环境对中国经济的拖累,中央可能在3月底前再降存款准备金率,惟从种种象看,中央救市不会像市场预期般用类似2009年时手段,而是新思维新方法.控通胀压楼价,货币仅稳中宽.中国国务院总理温家宝上周连日召开座谈会,听取各界对将於3月全国人大会议提交的”政府工作报告”的意见,新华社昨指温总提出,工作重点之一是把物价、房价、收入分配等民生问题解决得更好,强调”使房价合理回归不动摇”.此显示在欧债阴霾风雨下,宏调亦只会审慎调整,不会再大放水救市.
中央今年的经济保温措施,虽包括放宽货币政策,但步伐将是审慎而小步.事实上,人行自去年11月首降存款准备金率後,虽市场不断估计将再次调低,至今仍未再减;今年1月份新增贷款更不足7,400亿元人民币,不但远逊过去3年首月,甚至低於金融海啸爆发前的2008年1月;今年1月货币供应M2增速亦只12.4%,亦远逊市场预期.个中底因,是中央汲取2009年为应对金融海啸超量放水,引发庞大而至今未消後患的教训.今年虽同样因为外围经济冲击要保经济,但思路与手法都大变.
其一,主要工具是积极财政政策,货币政策主调尽量只是稳健中偏松,以免再次埋下通胀攀升、楼价狂等泡沫祸患的炸弹.若市场期望中央今年会因欧债而大放水,势将失望.其二,即使是财政政策,亦不会像2009年时般主要靠中国政府推动投资,种下如地方债务、低效投资等後患;中央会适量增加投资如加码建设保障房,但将更多着力於减税减费,藉藏富於民与其他配套措施,催谷消费.减税费谷消费改革推动经济.其三,更着力於以改革推动经济增长,如温总在座谈会上谈及垄断行业改革、放活民间资本等.中央明显已汲取教训,以新思维来拟定新的保经济政策,投资者若作相关中国市场与经济的投资时,要趋利避害,就必须了解中央的新思路.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。