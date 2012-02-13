〔路透专访〕中国开心网去年收入增逾四成,将推出图片分享等产品--副总裁

* 开心网去年收入3.8亿元人民币,同比升41%

* 丰富产品线,第一季度将推出图片分享等产品

* 今年员工总数预计不超过800人,目前约600人

记者 黄运涛

路透北京2月13日电---先後获得新浪(SINA.O)和腾讯(0700.HK)战略投资的中国知名社交网站(SNS)--开心网(Kaixin001.com)首度披露,其2011年总收入同比增长41%,至3.8亿元人民币.

开心网副总裁郭巍近日在接受路透专访时称,目前开心网注册用户达1.3亿,月度活跃用户近6,000万(每月登录4次或以上).今年将重点推出包括社会化电子商务、基於移动互联网的社交平台和游戏等多款新产品,以扩大收入来源.

"以前大家提到开心网,更多想到的是这个网站本身,因为我们过去唯一的产品就是开心网.而现在我们希望把开心网打造成一家以网络社交为核心,拥有丰富产品线的互联网公司."他表示.

开心网主要的收入来源是互联网广告和在线游戏的道具收费.2010年和2009年的收入分别约为2.7亿元和7,000万元.

"2010年上半年之前,我们唯一的产品就是开心网.这样做的好处是业务专注,缺点是产品少,抗风险能力不够强."郭巍说.

创办於2008年的开心网凭借偷菜、买卖"奴隶"和抢车位等游戏风靡网络,成立不久即跻身中国最热门的网络社区行列.开心网创始人兼首席执行官(CEO)程炳皓在创业前曾担任新浪网代理CTO(首席技术官).

不过,随着竞争对手不断推出新产品抢夺用户,行业竞争愈加激烈,开心网的热度已有所下降.开心网的股东--新浪和腾讯各自的微博用户数量都以亿计,另一家中国知名的社交网站--人人网(RENN.N)去年抢先在美国上市.

郭巍回避了有关开心网上市进程的问题,称因没有被授权回答此类问题.之前有媒体报导称,开心网准备去年夏天实现上市,但或许因中资股遭遇低迷的海外市场人气而暂时搁置.

人人网上市以来,股价已较首日收盘价缩水逾70%.不过近段时间受Facebook即将上市的消息影响,股价又得以小幅提振.

**第一季度将推出类Pinterest产品**

做为丰富产品线的开局一步,开心网计划今年第一季度推出一款以图片分享为特色的社会化电子商务产品,用户在进行网络购物後,可以通过图片形式与朋友分享.

"这是一款跟网络消费相关的图片分享产品,是一种兴趣图谱的产品.从产品理念上讲,与Pinterest有类似之处."郭巍说,预计会先在开心网上推出应用页面,然後在苹果应用商店推出客户端程序.

美国公司Pinterest是一家知名图片社交网站,Pinterest是"Pin(钉住)"与"Interest(兴趣)"的组合词,用户在该网站可以分享自己喜爱的图片.Pinterest在美国大获成功,已跻身美国最热门的社交网站之一.

中国已有多家类似的图片分享网站,如花瓣网、美丽说、蘑菇街、堆糖网等.

郭巍说,公司正在和中国多家电子商务网站就开发基於电子商务的合作模式进行商谈,包括淘宝网、京东商城、当当网等.

"开心网希望跟他们在内容分享和数据抓取方面合作,关於具体的盈利模式,现在还没有到考虑这个问题的时候."他说.

该模式或许将使开心网从电子商务的相关交易中获得佣金.

郭巍称,开心网还计划推出基於移动互联网的游戏和一款熟人社交产品.新业务的拓展将使开心网进入一个新投入期,预计将造成财务成本的增加,但公司尚没有把提升利润做为近期发展的核心指标.

以用户计,中国已是全球最大的互联网市场,有逾5亿网络用户.随着用户增长放缓,许多中国互联网公司竞相展开多元化的业务扩张.

人人网去年收购了一家视频分享网站"我乐网"(56.com),此前还推出了一家团购网站"糯米网";百度占据了中国最大的搜索市场份额,亦将触角伸向在线视频(爱奇艺)和电子商务(乐酷天);腾讯不仅是最大的即时通讯服务商,也是中国最大网游公司.

开心网目前有员工约600人.郭巍表示,新产品研发会带来人员的扩张,但今年预估不会超过800人的规模."我们要做的是努力提升招聘质量,宁缺毋滥."他称.