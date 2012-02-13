〔港报社评〕希债风险长期化,全局危机现纾缓--信报2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
希腊国会表决新一轮财政紧缩方案,以换取欧盟及国基会同意发放总值1,300亿欧罗的新援助贷款.一般估计,通过概率极高,希腊可望取得新一轮贷款援助,并短暂拆除了3月下旬债务违约的”炸弹”.基於希腊复苏无期,要维护希腊,欧盟和国基会便需要不断向希腊输血.照发展形势看,欧债危机骨牌般崩倒的全局风险露出有逐步走向缓和的端倪.
综合近期各方相互博弈的结果看,在纾解危机爆发的措施上,陆续取得一些积极进展,包括今年欧盟领导人首次非正式峰会达成的“财政契约”草案、欧洲稳定机制(ESM)今年7月提早运作,为纾缓危机注入制度改革动力和防御风险外溢的防火工程.上周欧洲央行公布利率决议,维持基准利率不变,为即将释出的下一轮长期再融资操作(LTRO)留下政策弹性与空间.欧洲央行行长德拉吉更宣布批准新的抵押品资格标准,为欧罗区国家利用此一机制打开方便之门.明显看到,第一轮三年期LTRO推出後,有助减轻欧盟银行体系的融资压力.近期连串措施落实,反映2010年5月欧洲主权债务危机爆发以来,经过多番在深渊边缘的纠与挣扎,演变至今,展现出一个阶段性起点.在这个起点上,第一,危机已逼出了财政走向联盟的制度改革第一步;第二,具长期性和法律性的ESM援助机制提早运作;第三,债务沉难起的国家希腊,债务得到私人债权人的减记宽减.
由於目前债务减记谈判仍未尘埃落定,甚至债务应由公私债权人共同分担的声音不断传出,但无论如何,私人债权人减记折算与公共债权人无法置身事外,形势十分清晰.在走向财政联盟路上,法国总统与德国总理上周透露,德法两国将於2013年起逐步统一企业所得税,为欧洲建立统一税收区,以促进欧罗区经济与金融稳定踏出具体一步.欧债危机经过多番急风暴雨,如今希腊短期之内违约风险即使暂时消除,但经济景气低沉,违约风险长期化已成定局;至於目前全局危机有走向趋缓和化的端倪,若欧洲经济慢慢好转,这个基础可望得到强化.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。