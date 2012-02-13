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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 08:57 BJT

〔港报社评〕希债风险长期化,全局危机现纾缓--信报2月13日

希腊国会表决新一轮财政紧缩方案,以换取欧盟及国基会同意发放总值1,300亿欧罗的新援助贷款.一般估计,通过概率极高,希腊可望取得新一轮贷款援助,并短暂拆除了3月下旬债务违约的”炸弹”.基於希腊复苏无期,要维护希腊,欧盟和国基会便需要不断向希腊输血.照发展形势看,欧债危机骨牌般崩倒的全局风险露出有逐步走向缓和的端倪.

综合近期各方相互博弈的结果看,在纾解危机爆发的措施上,陆续取得一些积极进展,包括今年欧盟领导人首次非正式峰会达成的“财政契约”草案、欧洲稳定机制(ESM)今年7月提早运作,为纾缓危机注入制度改革动力和防御风险外溢的防火工程.上周欧洲央行公布利率决议,维持基准利率不变,为即将释出的下一轮长期再融资操作(LTRO)留下政策弹性与空间.欧洲央行行长德拉吉更宣布批准新的抵押品资格标准,为欧罗区国家利用此一机制打开方便之门.明显看到,第一轮三年期LTRO推出後,有助减轻欧盟银行体系的融资压力.近期连串措施落实,反映2010年5月欧洲主权债务危机爆发以来,经过多番在深渊边缘的纠与挣扎,演变至今,展现出一个阶段性起点.在这个起点上,第一,危机已逼出了财政走向联盟的制度改革第一步;第二,具长期性和法律性的ESM援助机制提早运作;第三,债务沉难起的国家希腊,债务得到私人债权人的减记宽减.

由於目前债务减记谈判仍未尘埃落定,甚至债务应由公私债权人共同分担的声音不断传出,但无论如何,私人债权人减记折算与公共债权人无法置身事外,形势十分清晰.在走向财政联盟路上,法国总统与德国总理上周透露,德法两国将於2013年起逐步统一企业所得税,为欧洲建立统一税收区,以促进欧罗区经济与金融稳定踏出具体一步.欧债危机经过多番急风暴雨,如今希腊短期之内违约风险即使暂时消除,但经济景气低沉,违约风险长期化已成定局;至於目前全局危机有走向趋缓和化的端倪,若欧洲经济慢慢好转,这个基础可望得到强化.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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