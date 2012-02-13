〔港报社评〕中美竞争他国套利--星岛日报2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
中国国家副主席习近平启程访美,展开”认识之旅”,正值中美全球博弈出现微妙变化,利益布局不断出现新组合.美国进入选举年,总统奥巴马在国情咨文中罕有地五度提及中国,描绘中国为不公平的贸易竞争对手,在野共和党部分选举广告,亦影射中国人抢美国人饭碗.另一边厢,中国在联合国运用否决权,与俄罗斯一起阻碍欧美把利亚变成第二个利比亚,与美国再唱反调.
早前美国副总统拜登访华,备受礼遇,习近平由北京陪他去成都.今次习近平回访,会受到非常高规格的礼遇,总统奥巴马、国会和军方高层与他会晤外,拜登还破格陪同他作跨州之旅.习近平重访多年前任县委书记时访问过的艾奥瓦州,并到西岸看NBA篮球赛,展示亲善、念旧的形象.加总理访华分散鸡蛋.加拿大99%的原油都输往美国.美国有一半石油由外国进口,最多来自加拿大,其次来自墨西哥,第三才轮到沙特阿拉伯,来自加拿大的石油比沙特多逾倍.加拿大希望建设跨境输油管,把油砂由阿尔伯塔省输往美国德克萨斯州的炼油厂,最近遭奥巴马政府以环保为理由否决.
以美国的强盛国势,以及中国的庞大发展潜力,本来亲中的国家提升对美关系,本来亲美国家拓展对华关系,都不会一面倒转投对方阵营,他们游走中美之间,当中美竞争关系升级,就会增加这些国家在政治和经济上套利的机会,如何在国际关系的博弈中维护本国利益,就要考验中美领导人的政治手腕.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。