〔香港个股〕雨润食品预计2011年度净利润同比下跌约38%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港2月13日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品(1068.HK)称,预计2011年度净利润同比下降约38%,因生猪成本大幅上升,以及媒体负面报导持续影响消费者信心.
雨润食品於上周五晚的公告并称,集团的营运状况渐趋平稳,董事会有信心集团业务逐步恢复正常.
该公司此前表示,成本飙升以及媒体负面报导於去年下半年对其业务造成困扰;第三季利润按年下降约25%,第四季盈利仍面临重大考验.[ID:nCH0085187]
该股上周五收市报13.68港元,过去一个月累计升逾22%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。