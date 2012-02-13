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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 09:13 BJT

〔香港个股〕雨润食品预计2011年度净利润同比下跌约38%

路透香港2月13日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品(1068.HK)称,预计2011年度净利润同比下降约38%,因生猪成本大幅上升,以及媒体负面报导持续影响消费者信心.

雨润食品於上周五晚的公告并称,集团的营运状况渐趋平稳,董事会有信心集团业务逐步恢复正常.

该公司此前表示,成本飙升以及媒体负面报导於去年下半年对其业务造成困扰;第三季利润按年下降约25%,第四季盈利仍面临重大考验.[ID:nCH0085187]

该股上周五收市报13.68港元,过去一个月累计升逾22%.(完)

浏览雨润食品其他新闻,请点选[1068.HK-CMN]

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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