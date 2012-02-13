〔港报社评〕港府蹉跎细节欠奉,自驾游好事变坏事--明报2月13日

近日社会对自驾游的负面情绪不断升温,主因是港府去年公布政策大方向後,细节一直欠奉,政策制订过程公众参与(public engagement)更付诸阙如,致令公众如在迷雾之中,形成极大的抗拒情绪.自驾游是香港与大陆民间交往的一种方式,可以有利粤港融合,香港私家车北上亦不涉及香港的安全问题,应可按计划推行,但港府必须汲取教训,容许中国车来港前必须经过充分谘询,清楚交代当中涉及的安全、环保、刑责等问题,释除公众疑虑,避免将本来有助粤港融合的好事变作坏事.

黑箱作业诱发疑虑,公众参与付诸阙如.不少港人质疑,开放自驾游会导致大量中国车如自由行般涌港,迫爆道路;中国左控制盘的车辆亦难以适应香港交通规例,中国劣质汽油更会令空气污染恶化,甚至质疑中国司机会否在车祸後一走了之等等.这些担忧都是值得港府关注和回应的.

如今虽然有部分人连香港车北上也反对,但由於不涉及中国车来港,更不涉及香港的道路安全问题,因此相信随着政策实施後为港人北上带来的实质好处浮现後,社会的反对声音应会消退.因此,第一阶段容许香港私家车北上的计划,毋须押後,但必须从长计议中国私家车来港的具体安排.政策制订的过程,往往决定了政策制订的结果.若制订过程黑箱作业,“临门一脚”才匆匆公布,不但未能集思广益,更徒增遭公众反对的风险;港府应认真检讨今次处理自驾游的教训,勿再重蹈覆辙.(A03)