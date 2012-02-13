〔港报社评〕港府蹉跎细节欠奉,自驾游好事变坏事--明报2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
近日社会对自驾游的负面情绪不断升温,主因是港府去年公布政策大方向後,细节一直欠奉,政策制订过程公众参与(public engagement)更付诸阙如,致令公众如在迷雾之中,形成极大的抗拒情绪.自驾游是香港与大陆民间交往的一种方式,可以有利粤港融合,香港私家车北上亦不涉及香港的安全问题,应可按计划推行,但港府必须汲取教训,容许中国车来港前必须经过充分谘询,清楚交代当中涉及的安全、环保、刑责等问题,释除公众疑虑,避免将本来有助粤港融合的好事变作坏事.
黑箱作业诱发疑虑,公众参与付诸阙如.不少港人质疑,开放自驾游会导致大量中国车如自由行般涌港,迫爆道路;中国左控制盘的车辆亦难以适应香港交通规例,中国劣质汽油更会令空气污染恶化,甚至质疑中国司机会否在车祸後一走了之等等.这些担忧都是值得港府关注和回应的.
如今虽然有部分人连香港车北上也反对,但由於不涉及中国车来港,更不涉及香港的道路安全问题,因此相信随着政策实施後为港人北上带来的实质好处浮现後,社会的反对声音应会消退.因此,第一阶段容许香港私家车北上的计划,毋须押後,但必须从长计议中国私家车来港的具体安排.政策制订的过程,往往决定了政策制订的结果.若制订过程黑箱作业,“临门一脚”才匆匆公布,不但未能集思广益,更徒增遭公众反对的风险;港府应认真检讨今次处理自驾游的教训,勿再重蹈覆辙.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。