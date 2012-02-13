〔港报社评〕释除社会忧虑,循序落实自驾游--文汇报2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
昨日有市民响应网上号召发起游行,反对港府将於下月实施的粤港自驾游计划.香港运输及房屋局局长郑汝桦则强调,自驾游计划属於第一阶段,即只让香港汽车北上中国,而第二阶段计划则让中国汽车以自驾游方式来港,暂时未有具体时间表.事实上,粤港自驾游有利促进两地经济社会融合,进一步刺激香港旅游、消费旺盛,拥有私家事的中产阶层更可率先受惠.当然,落实计划须以妥善安排、循序落实为大前提,香港需要在道路改善、环境监控、交通管制方面作出配套,以释除市民的忧虑,避免有利两地交往的自驾游政策被负面化.
目前在欧美等地,相邻的国家和地区之间推行自驾游相当普遍,是推动旅游业、消费市场发展的大势所趋.香港与中国的交往日益密切,实施粤港自驾游计划,有利於与珠三角地区的融合,构建”一小时生活圈”.计划首阶段只是容许香港的驾驶者北上,拥有私家车的中产阶层及遍布珠三角的中小企厂商首先受惠,将为他们到中国公干、经商、旅游带来更大的便利.
针对市民最为关心的交通安全、空气污染问题,港府必须与广东方面加强合作,制定严格的规管措施,包括设置配额以免车辆塞爆香港,限制来港车辆的废气排放标准以免加剧污染,禁止驾驶纪录差的中国人驾车来港以及议定执法机制,让犯事者须接受香港法例处分.只有做好自驾游计划的各项配套,才能增强两地居民的信心,减低政策带来的副作用,为两地经济社会发展创造双赢,而非令自驾游的负面影响被夸大,反成为两地交往的阻碍.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。