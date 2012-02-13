〔港报社评〕释除社会忧虑,循序落实自驾游--文汇报2月13日

昨日有市民响应网上号召发起游行,反对港府将於下月实施的粤港自驾游计划.香港运输及房屋局局长郑汝桦则强调,自驾游计划属於第一阶段,即只让香港汽车北上中国,而第二阶段计划则让中国汽车以自驾游方式来港,暂时未有具体时间表.事实上,粤港自驾游有利促进两地经济社会融合,进一步刺激香港旅游、消费旺盛,拥有私家事的中产阶层更可率先受惠.当然,落实计划须以妥善安排、循序落实为大前提,香港需要在道路改善、环境监控、交通管制方面作出配套,以释除市民的忧虑,避免有利两地交往的自驾游政策被负面化.

目前在欧美等地,相邻的国家和地区之间推行自驾游相当普遍,是推动旅游业、消费市场发展的大势所趋.香港与中国的交往日益密切,实施粤港自驾游计划,有利於与珠三角地区的融合,构建”一小时生活圈”.计划首阶段只是容许香港的驾驶者北上,拥有私家车的中产阶层及遍布珠三角的中小企厂商首先受惠,将为他们到中国公干、经商、旅游带来更大的便利.

针对市民最为关心的交通安全、空气污染问题,港府必须与广东方面加强合作,制定严格的规管措施,包括设置配额以免车辆塞爆香港,限制来港车辆的废气排放标准以免加剧污染,禁止驾驶纪录差的中国人驾车来港以及议定执法机制,让犯事者须接受香港法例处分.只有做好自驾游计划的各项配套,才能增强两地居民的信心,减低政策带来的副作用,为两地经济社会发展创造双赢,而非令自驾游的负面影响被夸大,反成为两地交往的阻碍.(A05)