〔香港个股〕俄铝去年产量积压,未来18个月或缩减铝产量6%(更新版)

(新增细节和背景)

* 未来18个月或减铝产量6%

* 因铝价下跌,料全球不少冶炼商出现亏损

* 俄铝去年的铝产量按年仅增1%

* 料铝市场今年趋於平衡

路透香港2月13日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)周一称,由於去年的原铝及合金产量较同期实际销量为高,故决定将去年底所生产铝的销售转至今年,并有可能於未来18个月内将铝产量缩减6%.

欧债危机拖累当地对铝的需求减慢,而全球经济动力减弱亦令到铝价和需求俱降,令到不少的冶炼商出现亏损.

"由於铝价於2011年底下跌,世界及欧洲的原铝产能相当大部分变成不盈利,导致若干冶炼厂部分或完全关闭.我们预计2012年上半年全球产能会进一步缩减6至8%."俄铝在声明中称.

公司表示,预计其去年的原铝及合金产量较同期实际销量高约10万吨,故公司决定将去年底所生产的铝的销售转至今年,而该等销售会在今年首季反映.

於去年,俄铝(RUAL.PA)的铝和氧化铝总产量,只分别按年增加1%和4%,至412.3万吨和815.4万吨.

俄铝预测,2012年全球铝需求将增加7%,至4,820万吨,中国会是最大的增长市场,预料增长达11%;欧洲的铝消耗量将於今年上半年持平.而铝市场於2012年将趋於平衡.

**三成中国铝产能或不盈利**

根据俄铝的估计,约31%的中国铝产能目前有可能不盈利.由於中央政府府继续努力控制能源集中行业的增长(包括去年两次提高电价)以及人民币进一步升值,预期2012年生产成本会继续上涨.

俄铝的减产计划与对手美国铝业(AA.N)一致.美国铝业上月初表示,将把其全球炼能降低12%,该公司将成为在金属价格大跌之际首家采取直接行动削减成本的生产企业.

去年俄铝在港上市的股份股价大跌58%,其对手中国铝业(2600.HK)(601600.SS)H股亦跌52%,表现远逊大盘恒生指数.HSI同期两成的跌幅.

在公布去年经营状况和减产计划後,俄铝周一早盘初段股价走低,最多曾跌3.5%,香港时间09:48跌幅收窄至0.9%,报6.57港元;恒生指数则跌0.18%.(完)

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