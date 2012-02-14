〔表格〕香港东亚银行2011年度净利按年增长3%,符合市场预期

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透香港2月14日电---香港东亚银行(0023.HK)周二公布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(港元) 1.96 1.92
末期股息(港元) 0.51 0.56
净利 4,358 4,224
净利息收入 9,263 7,543
截止过户日期 3月5-6日
发放股息日期 3月27日
注:东亚银行为香港第五大银行.该行全年派息0.94港元(其中包括中期股息0.43港元).根据汤森路透I/B/E/S综合23名分析师预测,东亚银行去年度净利为44.4亿港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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