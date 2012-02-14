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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 13:13 BJT

〔表格〕香港东亚银行2011年度净利按年增长3%,符合市场预期

路透香港2月14日电---香港东亚银行(0023.HK)周二公布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(港元) 1.96 1.92

末期股息(港元) 0.51 0.56

净利 4,358 4,224

净利息收入 9,263 7,543

截止过户日期 3月5-6日

发放股息日期 3月27日

注:东亚银行为香港第五大银行.该行全年派息0.94港元(其中包括中期股息0.43港元).根据汤森路透I/B/E/S综合23名分析师预测,东亚银行去年度净利为44.4亿港元.(完)

浏览东亚银行其他新闻,请点选[0023.HK-CMN]

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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