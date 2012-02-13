〔中国金属〕今年中国原铝产量按年至少增逾10%,铝价前低後高--中铝

路透香港2月13日电---中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)旗下中铝国际贸易有限公司预期,受新建铝项目大面积投产推动,2012年中国原铝产量至少按年增加10.5%.

中铝国贸并预计,2012年铝价整体将呈现前低後高的特点.伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3全年波动区间大致在1,900-2,600美元/吨,年平均价大致在2,300美元/吨.

而上海期货交易所三个月期铝SAFc3的波动范围大致在15,500-17,500元人民币/吨,年平均价大致在16,400元人民币/吨.

周六出版的《中国铝业报》刊载了中铝国贸的分析文章称,从去年第四季度至今,受铝价表现不佳及生产成本压力等影响,现有建成待投产项目普遍出现延期投产的情况,部分在建专案建设进度放缓.

但巨大的新增产能仍会对2012年国内铝市场形成冲击,特别是在2012年下半年,随着信发集团、神火集团、东方希望、天山铝业、天龙矿业以及新疆众和等项目的大面积投产,国内铝市场供需方面将会面临更大的考验.

根据中铝国贸的预计,2012年中国的原铝产量将至少比2011年增加10.5%,至2,150万吨;原铝需求预计增长6.6%,至2,130万吨.

全球方面,中铝国贸预计,2012年全球原铝产量将增长7%至4,880万吨;需求量增长6.4%,至4,800万吨,这与俄铝(0486.HK)预测的需求增加4,820万吨基本相符.[ID:nCH0096419]

去年中国原铝市场出现约40万吨的供应短缺,而全球原铝出现约50万吨的供应过剩.

**铝价前低後高**

当前全球经济形势已经较去年第四季度有一定改善,但同时发展中国家,特别是中国则需要面对由於外需减弱和经济结构调整所带来的经济增速放缓的影响.

在经过2012年初的价格反弹之後,铝价在2月至4月这一时期需要经受欧元区第二波还债高峰到来的考验,"价格在今年第一季度和第二季度存在着较大的回落风险,"中铝国贸称.

不过,在预期下半年在欧债危机得到缓解的情况下,全球经济和商品市场有望出现反弹;且从企业公布的减产计画来看,在未来铝价再度出现较大调整的情况下减产力度仍有加大的空间,从而对铝价构成支撑.

但由於中国的新建待投铝项目在下半年存在较大的投产压力,因此预计国内铝价在2012年将弱於国际铝价,2012年铝价整体将呈现前低後高的特点. (完)