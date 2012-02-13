《香港已公布新股发行上市日程表》--2月13日

路透香港2月13日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表: 新股申购: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人 *2/13-16 西王特钢( 1266.HK ) 5 13.25-16.8 2.65-3.36 2/23 摩根大通 2/10-15 克莉丝汀( 1210.HK ) 2.5 4-5.55 1.6-2.22 2/23 法国巴黎资本(亚太) 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2/10 必瘦站( 1830.HK ) 0.88 2.2 升1.1% 光大证券 1/19 宏创高科( 8242.HK ) 0.8 0.4 升12.5% 丰盛融资 1/18 太古地产( 1972.HK ) (介绍上市) 不适用 升2.7%^ 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 1/18 联合水泥( 1312.HK ) 1 1.65 升9% 浩德融资 1/18 允升国际( 1315.HK ) 1.2 0.9 升33.3% 光大证券 1/16 瀚洋控股( 1803.HK ) 0.93 0.93 升32.3% 申银万国 1/12 开世中国( 1281.HK ) 0.90 1.35 升12.2% 招商证券 1/12 华众控股( 6830.HK ) 1.40 2.8 升 6.4% 国泰君安 1/12 汇力资源( 1303.HK ) 1.70 4.25 升 4.1% 光大证券 1/12 柏能集团( 1263.HK ) 1.60 1.68 跌 0.6% 华高和昇 1/9 易通讯集团( 8031.HK ) 0.6 0.42 升1.7% 瑞穗证券亚洲 1/6 中国融保金融( 8090.HK ) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^由於公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯