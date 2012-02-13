〔香港热股〕芜湖市叫停楼市补贴新政房策放松憧憬破灭,内房股逆市下挫

路透香港2月13日电---中国安徽芜湖市忽然叫停房地产补贴新政,令投资者对内地楼市调控有所松动的憧憬幻灭,香港上市的内地房地产板块周一应声下挫,将此前积下的升幅一扫而空.

以三线城市为主的恒大地产(3333.HK)最多曾跌8.6%,午盘尾段跌幅收窄至近7%.至於龙头股中国海外发展(0688.HK)和华润置地(1109.HK)则分别跌逾5%和6%.大盘恒生指数.HSI则涨0.65%.

芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中.上周四,芜湖市出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.[ID:nCN1381508]

中国国务院总理温家宝房近日也强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1384262]

美银美林的报告称,芜湖市政府出台的楼市政策或许走得太前,但该行认为,内地楼市政策选择性放松的趋势方向未有改变.但芜湖市政府忽然叫停补贴政策,将会引发投资者获利回吐,但同时该行相信会这会提供更佳的入市机会.

摩根大通认为,在内地房价出现普遍下跌前,政策放松的空间仍然有限.该行相信中央政府仍在预期楼价回落,理想的水平是回到2010年初的水平,即意味着楼价或需由现价下调10-15%..

该行表示,内房股今年以来累计上升了25%,由於政策未有明显放松,料该板块股价可能回落10%左右.(完)