〔香港热股〕芜湖市叫停楼市补贴新政房策放松憧憬破灭,内房股逆市下挫

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港2月13日电---中国安徽芜湖市忽然叫停房地产补贴新政,令投资者对内地楼市调控有所松动的憧憬幻灭,香港上市的内地房地产板块周一应声下挫,将此前积下的升幅一扫而空.
以三线城市为主的恒大地产(3333.HK)最多曾跌8.6%,午盘尾段跌幅收窄至近7%.至於龙头股中国海外发展(0688.HK)和华润置地(1109.HK)则分别跌逾5%和6%.大盘恒生指数.HSI则涨0.65%.
芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中.上周四,芜湖市出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.[ID:nCN1381508]
中国国务院总理温家宝房近日也强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1384262]
美银美林的报告称,芜湖市政府出台的楼市政策或许走得太前,但该行认为,内地楼市政策选择性放松的趋势方向未有改变.但芜湖市政府忽然叫停补贴政策,将会引发投资者获利回吐,但同时该行相信会这会提供更佳的入市机会.
摩根大通认为,在内地房价出现普遍下跌前,政策放松的空间仍然有限.该行相信中央政府仍在预期楼价回落,理想的水平是回到2010年初的水平,即意味着楼价或需由现价下调10-15%..
该行表示,内房股今年以来累计上升了25%,由於政策未有明显放松,料该板块股价可能回落10%左右.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。