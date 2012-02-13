〔香港股市〕恒生指数收盘升0.50%,地产股表现不佳成拖累

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港2月13日电---香港股市周一小幅收高,因希腊议会通过撙结议案提振亚洲的风险资产需求,不过中资地产股表现不佳,因市场担心该板块今年迄今的巨大涨幅似乎过度.
恒生指数.HSI收盘升0.50%至20,887.4点,保持在21,000点下方,上周四次上攻该水平未果.同时21,000点也是恒指250日移动均线切入位.
中国股市沪综指.SSEC收平于2,351.85点,主要是受地产板块拖累.此前有报导称安徽省芜湖市的购房补贴措施已暂缓执行.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。