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货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 16:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘升0.50%,地产股表现不佳成拖累

路透香港2月13日电---香港股市周一小幅收高,因希腊议会通过撙结议案提振亚洲的风险资产需求,不过中资地产股表现不佳,因市场担心该板块今年迄今的巨大涨幅似乎过度.

恒生指数.HSI收盘升0.50%至20,887.4点,保持在21,000点下方,上周四次上攻该水平未果.同时21,000点也是恒指250日移动均线切入位.

中国股市沪综指.SSEC收平于2,351.85点,主要是受地产板块拖累.此前有报导称安徽省芜湖市的购房补贴措施已暂缓执行.

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