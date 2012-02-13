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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 16:23 BJT

香港已公布经济指标--2012/2/13

时间　     　 经济指标　　               按年%   前月(季)按年%  上年同月(季)按年% 
  2011年12月    综合消费物价指数(CPI)      +5.7        +5.7          +2.9
  2011年12月    甲类消费物价指数(CPI A)    +5.3        +5.3          +3.3
  2011年12月    零售值                    +23.4       +23.5         +18.6    
  2011年12月    零售量                    +17.1       +16.9         +16.0       
  2011年第四季  本地生产总值(GDP)          +3          +4.3          +6.6                
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  失业率         11年10月-12月         11年9月-11月          10年10月-12月
                    3.3%                   3.4%                   4.0%
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  (以下以10亿港元为单位)　　　  　        当月　　      前月　      上年同期
  2011年12月    贸易赤字/盈余             -48.9         -44.11      -43.54
   ------------------------------------------------------------------------------- 
  注: *为已经更新 
      ^经修订数据 (完)

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