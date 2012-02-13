〔香港个股〕韩国SK E&S再增持中国燃气股份至10.7%,涉资403万港元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港2月13日电---根据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)的主要股东--韩国SK E&S於上周五(10日)再购入中国燃气403万港元的股份,持股比例升至10.7%.
资料显示,这家SK控股003600.KS旗下公司於2月10日按每股3.65-3.67港元,购入中国燃气110万股股份;本次增持後,其持股升至4.691亿股.
根据路透的计算,SK E&S自去年12月中以来累计购入中国燃气近2.42亿股股份,涉资约8.75亿港元,略高於原计划的1,200亿韩元(约8.3亿港元).
中国燃气周一收跌0.82%,报3.65港元.
证监会的资料并显示,中国燃气另一主要股东富地石油FOOI.L与中国燃气前董事总经理刘明辉的合资公司,亦於2月10日按每股3.64-3.67港元,购入中国燃气171.8万股股份,涉资约628万港元.本次增持後,其持股升至5.559亿股或12.68%.
去年12月,新奥能源(2688.HK)联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气股东提出167亿港元(或每股3.5港元)的收购建议,惟未获中国燃气董事会的支持.後者更指该收购要约为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."而中国燃气的五分之一员工表明反对新奥能源财团提出之收购要约.[ID:nCH0095471]
不过稍早香港经济日报引述海峡金融内部人士称,该公司会支持新奥与中石化对中国燃气提出的收购.海峡金融持有中国燃气4.19%的股份.
目前新奥能源的收购要约尚未作实,因尚待中国商务部等部门审批,但事件已经引发中国燃气现有股东争相增持中国燃气的股份.此前SK控股一位新闻发言人曾对路透表示,旗下SK E&S计划至多斥资1,200亿韩元增加对中国燃气的持股.[ID:nnCH0093385](完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。