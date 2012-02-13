〔香港个股〕社保基金减持中行及工行股份,共涉资1.53亿港元--联交所

路透香港2月13日电---根据香港联交所的股权披露资料,中国全国社会保障基金理事会上周分别减持了中国银行(3988.HK)及工商银行(1398.HK)的持股,涉及金额共计1.53亿港元.

根据港交所资料,社保基金於上周三(2月8日)卖出中行1,600万股,平均价格3.356港元,最高价3.38港元,涉及金额为5,369万港元;交易後,社保基金於中行的持股由10.01%降至9.99%.

在另一份资料中,社保基金同样於2月8日卖出工商银行1,800万股,平均价格5.508港元,最高价5.54港元,涉及金额为9,914万港元;交易後,社保基金於工行持股由15.01%降至14.99%.

中行今日收盘小升0.31%至3.28港元,工行收涨0.19%至5.34港元;大盘恒生指数.HSI收高0.50%.(完)

浏览中行其他新闻,请点选[3988.HK-CMN]

浏览工行其他新闻,请点选[1398.HK-CMN]