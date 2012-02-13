〔香港个股〕社保基金减持中行及工行股份,共涉资1.53亿港元--联交所

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港2月13日电---根据香港联交所的股权披露资料,中国全国社会保障基金理事会上周分别减持了中国银行(3988.HK)及工商银行(1398.HK)的持股,涉及金额共计1.53亿港元.
根据港交所资料,社保基金於上周三(2月8日)卖出中行1,600万股,平均价格3.356港元,最高价3.38港元,涉及金额为5,369万港元;交易後,社保基金於中行的持股由10.01%降至9.99%.
在另一份资料中,社保基金同样於2月8日卖出工商银行1,800万股,平均价格5.508港元,最高价5.54港元,涉及金额为9,914万港元;交易後,社保基金於工行持股由15.01%降至14.99%.
中行今日收盘小升0.31%至3.28港元,工行收涨0.19%至5.34港元;大盘恒生指数.HSI收高0.50%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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