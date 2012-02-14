《香港报摘》--经济日报2月14日

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
* 要闻版头条:
--希腊通过紧缩法案向避免"无序违约"踏出第一步,市场避险情绪降温,包括港股在内的亚太股市又掉头向上.
* 其他:
--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)环球银行香港及大中华区主管刘哲宁称,人民币股票不一定要以新股IPO形式发售,H股只要於每年的股东大会得到股东投票通过议案修改公司原有规定,一样可以发行新股以人民币集资.
--市传上周五开始公开招股的沪浙糕点连锁店克莉丝汀(新上市编号:1210)的国际配售已获足额认购.
--投资者对雨润食品(1068.HK)管理层将盈利下跌推诿传媒负面报导并不受落,爆发八个月内第四次洗仓,股价暴跌20%,市值一日蒸发50.7亿港元.
--中国燃气(0384.HK)董事总经理梁永昌称,上周董事会已收到中石化(0386.HK)(600028.SS)、新奥(2688.HK)财团通过律师发函要求会面.
--超大现代(0682.HK)主席郭浩首天於市场失当行为审裁处作供时反驳指,在2009年6月配股前夕的电话会议上,他没有提及配股价及集资规模等股价敏感资讯.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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