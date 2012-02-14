《香港报摘》--经济日报2月14日

* 要闻版头条:

--希腊通过紧缩法案向避免"无序违约"踏出第一步,市场避险情绪降温,包括港股在内的亚太股市又掉头向上.

* 其他:

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)环球银行香港及大中华区主管刘哲宁称,人民币股票不一定要以新股IPO形式发售,H股只要於每年的股东大会得到股东投票通过议案修改公司原有规定,一样可以发行新股以人民币集资.

--市传上周五开始公开招股的沪浙糕点连锁店克莉丝汀(新上市编号:1210)的国际配售已获足额认购.

--投资者对雨润食品(1068.HK)管理层将盈利下跌推诿传媒负面报导并不受落,爆发八个月内第四次洗仓,股价暴跌20%,市值一日蒸发50.7亿港元.

--中国燃气(0384.HK)董事总经理梁永昌称,上周董事会已收到中石化(0386.HK)(600028.SS)、新奥(2688.HK)财团通过律师发函要求会面.

--超大现代(0682.HK)主席郭浩首天於市场失当行为审裁处作供时反驳指,在2009年6月配股前夕的电话会议上,他没有提及配股价及集资规模等股价敏感资讯.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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