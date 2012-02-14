《香港报摘》--信报2月14日

* 头版头条:

--手机上网服务"无限变有限"的风波扰攘半个月後出现戏剧性转变,面对CSL维持提供无限用量计划,其竞争对手数码通(0315.HK)及和记电讯香港(0215.HK)忧虑被抢客,突然重推无限数据计划.

* 其他:

--中银香港(2388.HK)首日公开发售及接受认购申请百年纪念钞票,指定分行自前日晚间已现排队长龙,两张百元钞票转手炒卖高至2,200港元,主要需求来自中国内地.

--金蝶国际(0268.HK)、铭源医疗(0233.HK)以及奕达(2662.HK)均发出盈利警告,预计盈利出现下跌.

--据华尔街日报报导,中信证券(6030.HK)(600030.SS)已经向美国监管机构申请证券牌照,使其可以在美国买卖股票及债券.

--富地石油FOOI.L财务总监莫贵标称,该公司将继续增持中国燃气(0384.HK)的股份,此外公司去年底开始增持股份至今仍未与中国燃气董事会及管理层接触.

--市场人士认为,香港银行再展开按揭割喉战的机会不大,但目前资本成本略有下降,预料银行可调减按揭息率的幅度仅0.05-0.25厘.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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