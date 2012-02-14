《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月14日

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透香港2月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7544港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收高72.81点,或0.57%,报12,874.04点.受希腊议会批准撙节方案提振.[ID:nCN1386558] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 226.270 2.20 37282 17.546 0.49 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.430 2.13 116548 4.166 -0.58 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.240 1.26 221228 79.467 -0.42 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.390 2.38 83427 22.431 0.59 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 149.750 2.13 36447 11.612 0.11 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 119.260 0.24 29064 9.248 -0.24 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.550 1.39 171887 69.092 0.35 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 56.040 0.04 26501 4.346 -0.56 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.370 1.32 252736 14.245 -0.39 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.630 0.94 36796 19.099 -0.21 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 25.410 1.56 55574 4.926 -0.49 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.310 -0.08 5546 4.080 0.01 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.630 0.62 10741 1.522 -49.93 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.760 1.85 31886 0.428 -1.60 (完) --整理 雷美珍
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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