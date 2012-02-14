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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月14日

路透香港2月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7544港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周一收高72.81点,或0.57%,报12,874.04点.受希腊议会批准撙节方案提振.[ID:nCN1386558]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  226.270    2.20      37282            17.546       0.49
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.430    2.13     116548             4.166      -0.58
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   51.240    1.26     221228            79.467      -0.42
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.390    2.38      83427            22.431       0.59
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  149.750    2.13      36447            11.612       0.11
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  119.260    0.24      29064             9.248      -0.24
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.550    1.39     171887            69.092       0.35
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   56.040    0.04      26501             4.346      -0.56
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.370    1.32     252736            14.245      -0.39
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.630    0.94      36796            19.099      -0.21
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.410    1.56      55574             4.926      -0.49
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.310   -0.08       5546             4.080       0.01
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.630    0.62      10741             1.522     -49.93
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.760    1.85      31886             0.428      -1.60 (完)

  --整理 雷美珍

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