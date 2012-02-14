《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月14日

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎

路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。