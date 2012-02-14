《香港重要政经日程》--2月14日-2月20日

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月14日(周二)
-- 金管局公布1月外汇基金境外资产.
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布中期业绩.
*-- 恒生人民币黄金EFT(83168.HK)首日挂牌.
--14:15 东亚银行(0023.HK)年度业绩记者会及分析员会议.
--15:15 大昌行(1828.HK)与BRF-Brasil Foods SA成立合营仪式.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月15日(周三)
-- 香港生命集团(8212.HK)中期业绩发布.
--14:00 Western Asset亚洲投资部门主管Chia-liang Lian,就亚洲固定收益以及离岸人民币市场展望发表看法.
2月16日(周四)
-- 香港国际珠宝展.
-- 欧盟贸易委员Karel De Gucht於外国记者俱乐部发表演说.
-- 广州药业股份(0874.HK)公布全年业绩.
--11:00 新威国际(0058.HK)股东周年大会.
--14:30 安永全球化指数记者会.
2月17日(周五)
-- 现代教育(1082.HK)公布中期业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布中期业绩.
-- 汉传媒(0491.HK)公布中期业绩.
--09:00 康师傅(0322.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国森林0930.HK在中国举行周年股东大会.
--10:00 国金资源控股(0630.HK)特别股东大会.
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.
*2月20日(周一)
-- 公布1月份消费物会指数(CPI).
-- 安踏体育(2020.HK)公布全年业绩.
-- 中国光大国际(0257.HK)公布全年业绩.
-- 现代牧业(1117.HK)公布中期业绩.
-- 越秀房产信托基金(0405.HK)公布全年业绩.
--09:30 香港证监会举行新洗钱及反恐金融指引座谈会.
--14:30 和嘉资源(0704.HK)特别股东大会.
--15:00 天溢果业(0756.HK)中期业绩记者会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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