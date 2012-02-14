《香港报摘》--其他报纸重要消息2月14日

* 明报:

--香港财经事务及库务局局长陈家强表示,随着中国商品需求持续增长,冀香港能在以中国为基地的国际商品交易所扮演角色.他并称,听到银行界意见,会研究让非港人开人民币户口.

* 星岛日报:

--综合多家证券行资料显示,踏入第二天招股的克莉丝汀累计借出490万港元孖展(保证金融资),而首日招股的西王特钢则录得334万港元,两股公开认购反应均欠佳.

* 苹果日报:

--中远集团旗下中远集运继上月底宣布调升航运费用後,近日又公布,自3月1日起上调远东至波斯湾以及红海地区航线货物运价,增幅达2.3倍和1倍.

* 东方日报:

--经络按揭转介首席经济分析师刘圆圆表示,现时按揭市场的还款速度高於放贷速度,今年银行仍会积极争取按揭贷款,料实际按揭息率不会减至2%低位.

--中国财险(2328.HK)1月份原保险保费收入仅录182.44亿元人民币,较去年同期微跌0.47%,券商指这是受春节因素影响.

* 大公报:

--平安保险(2318.HK)(601318.SS)1月寿险原保险合同保费收入为211.2亿元人民币,较去年同期的250亿元人民币减少16.9%.

--中国海外(0688.HK)1月实现房地产销售额39.4亿港元,实现销售面积25.6万平方米,环比分别下跌28.8%和29.7%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]