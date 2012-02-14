〔港报财经评论〕中移动逼近阻力,突破在望 --经济日报2月14日

中移动逼近阻力,突破在望 /林瑞芬

近年来,中国联通(0762.HK)及中国电信(0728.HK)凭3G发展追贴中移动,惟中国内地电讯业的最终真命天子始终是中移动,在2、3年後4G的技术发展成熟後,以自捧国内自主技术的大可能性下,中移动是可以由4G时代追回失地.参考1月份,野村一份关於中移动给予”买入”建议的分析报告指出,经野村走访上海调研发现,中移动正引进1,000元人民币的智能手机,今年3G上客可望稳健,3大电讯营运商同时受惠.面对环球股市波动,以及快速流动特性,野村认为可带动中移动份额,对中移动来讲,潜在催化因素包括:3G服务比率上升、MOU显着复苏、每月上客增加,以及EBITDA利润率稳定.因此,该行把目标价上调至91港元.从中移动周线图显示,该股仍受制於2010年8月延伸的下降轨,企上80港元即确认突破下降轨,目标至少85港元,再回探2009年高位近90港元水平为中期目标.

碧桂园(2007.HK)昨跌6.7%.雅居乐地产(3383.HK)昨跌6.6%.华润置地(1109.HK)则跌5.8%.继地方政府佛山拟松绑房调被喊停後,安徽芜湖市房地产救市政策亦被紧急叫停,温总明确指导政府对房地产行业的调控不能松,目前来讲,中国与地方政府就房调政策的博弈都相当白热化.在目前限於中国与地方博奕为主导的房产宏调下,正所谓沙尘滚滚,杀错良民.内房股就少不免处摇摇板当中,一时因为憧憬房调松绑兴奋莫明,一时又因为不能松绑而情绪低落.政策决定内房股股价表现,食得咸鱼抵得渴,上周高追的自己执生.在地方政府与中国博弈试底线之下,内房股处大型上落之势,再严厉的房调政策不可能出台令股价难大泻,但要政府明言房调政策已放松又难,冲完上去又要回吐,灵活机动走波幅策略较适宜.

雨润食品(1068.HK)昨成为20大跌幅榜榜首,全日报跌20%,收市报10.9港元.如此惊人的跌幅,公司盈利远差於市场预期是官面理据之外,致命伤是公司的透明度不足,以致机构性投资者不满,雨润败於自己的管治不足,短期股价实难望有大翻身机会.先讲业绩,雨润预计去年净利润将按年下跌约38%,那代表公司在去年下半年度只录得净利润约8,200万元人民币,按年大跌94%.雨润的经营表现差,瘦肉精问题激化其深层问题,商誉受损未能作出及时的修补,在日後相信要花更多成本及时间去修补.事实上,过去的已过去,未来才重要,但综合券商意见认为,目前公司管理层还未有清楚方向指引.(012)

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汽车业今年盈利料增一成 /余少文

中国内地股市偏软,但国企指数先跌後升,可惜成交额不足.而1月汽车销量急降,对汽车股并没有带来太大影响,预期汽车今年销量难大升,成本有望下降,中国内地汽车股盈利应可保持增长.国企指数开市下跌106点後开始反弹,全日倒升62点或0.5%,收11,467点,逾半数主板H股录得升幅,只是成交额降至147亿港元,反弹成交缩,总令人担心後市.而红筹指数跌11点或0.3%,收4,102点,成交额不足50亿港元,下跌主要是内房股股价由天堂跌落地狱,因为国务院总理温家宝重申房地产调控不动摇,加上禁止城市放宽当地房地产政策所致.虽然大市忽高忽低,但国企沽空额却连续四个交易日维持在24亿港元水平,不排除有心人为後市作部署.尤其社保基金上周减持工商银行(1398.HK)和中国银行(3988.HK),分别减持1,800万股和1,600万股,尽管社保基金过去有持续减持H股行为,但在中国要提振股市信心下,社保基金反而减持内银H股,套现的资金会否再投资其他中资股还是回流中国内地又是未知数,此举会为内银股带来短期沽压,及促使大市继续调整,大市或会继续震荡.

至於去年受到政策退出影响而股价下跌的汽车股,股价去年第四季普遍回升,但中国内地去年汽车销量只微升2.4%至1,850万辆,升幅是13年最低,包括轿车在内的乘用车销售则升5.2%至1,447万辆.销量下跌是因为中国内地2009年开始的扶持政策去年退出市场,故销量下跌已在市场预期,惟汽车股股价经过早年政策扶持而走高後,去年亦要回气.今年1月汽车产销量分别为130万辆和139万辆,较去年同期下跌27%和26%,乘用车销量则跌24%至116万辆,当中吉利汽车(0175.HK)1月销量跌16.5%至3.8万辆,跌幅较行业小.业内人士普遍归咎於新春假期令销量下跌,并指销量大於产量可显示需求仍众.近年1月都是销量大於产量,反映年头是旺季,也是众月份销量最高的月份,故今年1月销量急降,如2月未能扭转这形势,则今年销量应该无法回到过去动辄双位数的增长,只能维持单位数增长,中银国际便估乘用车今年增长只有8-9%.

在中国内地居民收入持续上升,加上中国要催谷消费救经济,汽车价格在竞争下回落,以及三、四线城市发力等,都有助销量今年回升,只是未必可能达双位数而已.其实,随着商品价格回落,人民币又在上升周期,都有助缓和汽车业成本压力,相信汽车股盈利今年保持增长应该没有问题,彭博综合证券商预测数字後,亦指汽车业2012年盈利可以较去年增长10%或以上,预测PE最低会是东风集团(0489.HK)、广汽集团(2238.HK)和长城汽车(2333.HK),尤其准备回归A股的广汽多一个回归概念催化剂,未来半年股价有望跑赢对手.(010)