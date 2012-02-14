〔港报财经评论〕垃圾债启示反弹未完?--信报2月14日

垃圾债启示反弹未完? /习广思

港股在超卖区领域中继续整固,仍然可以见到板块轮动、追买落後、超买回吐的特点,中移动(0941.HK)支撑恒指,资金轮动追汽车股,内银股调整压力未休,内房股在大升过後更甚.内房调控无可能放虎归山,光是今年以来温总在多个场合多番讲明不会放松,任由发展商喊苦.投资者不妨再观察航运股走势,12月炒第一轮,1月整固,2月再发力.周期性股份在回升,而且升完休息,调整时再在50天线找到支持.港股进入业绩期,昨天提及三间盈警公司,雨润(1068.HK)股价暴挫20%,不容忽视,难得的是分析员近乎一致看淡.瘦肉精的负面消息,加上管理层减持等因素,雨润股价去年由天跌落地,去年12月终获高盛以勉强理由唱好,但几个月来试图重建的信心似乎一铺清袋.

盈警通告透露,全年度利润有机会下跌约38%,意味下半年衰退严重.当然,赖传媒是藉口,成本涨人所皆知,分析员声言关注毛利率,但以昨天路透社的报道,分析员集体看淡,更大原因来自管理层的”信息不透明”,在会议中”没有回答到多项数字”.相反,味千(0538.HK)发出盈警後,未见股价暴泻,可能因为其股价持续偏弱.两间公司的共通点是管理层在处理危机时判断错误,要重获市场信心,时间漫长.昨天两股价表现迥异,大抵告诉投资者,错完再错的公司只会令投资者信心一失再失.这一刻,市场最需要的却正是信心.

多番提及过美国高息债券,作为市场资金重新冒险的一项指标.规模最大的垃圾债券ETF上周出现”黄金交叉”後,上升动力有减慢迹象,上周五跟随股市回吐,但RSI走势已返回中轴.垃圾债的这个交叉是真是假,有待多一点时间观察.过去两年,美国垃圾债与美股具有很高相关性,如果用垃圾债的信贷违约掉期指数成本来看,其走势与新兴市场股票几乎一致.自去年8月後,美国垃圾债的CDX大幅抽升至逾850个点子,9月见底後,在欧央行推出长期再融资操作後,CDX大幅收窄,近日收窄至551点子.如果把CDX走势倒转,与MSCI新兴市场股票指数合拼比较,可发现两点,1,LTRO後,两者都急升.2,垃圾债走先,新兴市场跑得慢.假设垃圾债和新兴市场股票有动力回到去年急跌前水平,意味股市风险资产、垃圾债及新兴市场股票尚有10%-15%上升空间.(B02)

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德经济弱不利欧罗 /苏子

希腊国会经过周日长达9小时谈判後,顺利通过新一轮财政紧缩措施方案,而通过方案後,希腊在欧罗区的地位可以得到保障,故昨晨欧罗汇价受惠於上述好消息得以裂口高开,并於东京入市前一度高见1.3261水平.随後欧罗兑美元自此高位回落至1.3205便再次造好,未能补回上周五的1.3190收市价裂口,故即市技术走势仍以向好为主.昨天欧洲入市後,汇价已见突破亚洲市的1.3261高位,暂时最高曾见1.3284水平.然而,汇价的即市上升动力并非太强,始终未能顺势挑战上周五的1.3291高位及1.33心理关口,故汇价昨晚的升势未必能持续下去.昨晚美国入市前,欧罗兑美元已自上述高位回落至1.3246低位,但汇价触及此低位後便迅即止跌回稳,已见回升至亚洲市的1.3261高位以上波动.如昨晚美国入市後,欧罗兑美元未见跌破1.3246的即市支持位波动,反而有力上破欧洲市早段的1.3284高位,料汇价将有甚高机会向上突破上周五的1.3291高位及1.33心理关口,从而挑战更关键的100天SMA阻力.

反之,若汇价在昨晚乏力再升,并且在跌破1.3246的即市支持位後可以迅即跌破亚洲市的1.3205低位并成功补回上周五的收市价裂口,最後更以近全日低位收市,料欧罗兑美元在昨天亚洲市及欧洲市早段的强势只属昙花一现,今天欧罗兑美元较大机会将在即市技术走势已见明显转弱下在10天SMA支持以下波动,从而令汇价稍後进一步下试近期的1.3020低位及1.30心理关口的机会大增.其实市场若是有心把欧罗兑美元挟高,欧罗兑美元早应该在昨天欧洲市早段承接亚洲市的强势成功升至1.33关口以上了,欧罗兑美元更应该升逾100天SMA阻力才对,不大可能只在1.3245-1.3270间窄幅争持.担心昨晚欧罗兑美元若乏力创即市新高,随时会因为好消息出现後而出现逆转性的回落.如昨晚欧罗兑美元不升反跌,收市价更在10天SMA支持以下的话,将是一个甚为利淡後市的警号.

市场对欧债危机的紧张情绪在希腊新一轮财政紧缩措施获得通过後已见暂时缓和下来,故理论上应有助欧罗兑美元进一步突破100天SMA阻力,却担心市场目前的炒作焦点或从欧债危机转移至欧罗区的龙头──德国的经济可能真正出现衰退,从而令欧罗汇价面对另一轮抛售压力.德国去年第四季GDP收缩0.25%,令德国经济正面临衰退边缘.市场预计今年德国首季的GDP可能继续收缩0.25%.稍後大户若是有心把欧罗兑美元推低至1.30心理关口以下,有甚高机会利用德国可能真正步入衰退此一利淡因素.(B10)