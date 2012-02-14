〔港报社评〕习近平访美,建形象保国家利益--经济日报2月14日

中国国家副主席习近平访美,今晚将与美国总统奥巴马会面.习近平此行乃中美高层认识摸底之旅,料奥巴马不会加以留难,真正考验他的是能否把握机会,向美国以至国际展个性与开明形象,不卑不亢面对美国维护中国核心利益.

习近平今次访美,关键之一是能否藉此平台,展个性,亲和力,他在行程中重访27年前访美时曾留宿的一个美国家庭,亦会观看美国职业篮球联赛赛事,以图展示其念旧,人情味,贴近民众,但如何藉此赢取美国乃至全球人民好感,还看他的发挥,以让国际社会更为接受中国新领导层.

除要建立,展现个人形象外,习近平亦有国家层面重任,就是向国际社会展现其如何不卑不亢维护中国核心利益的手腕.习近平前日接受访问时称,”宽广的太平洋两岸有足够空间容纳中美两个大国”,便透露端倪,显示他要有软有硬地维护中国核心利益.

软的方面,中国贯彻以和为贵的外交政策,示意中国不会在太平洋以至亚洲搞霸权,相反他此行将会以经贸利益换取中国和平发展空间,力促两国关系.硬的方面,美国正厉行重返亚洲战略,插手台湾,南海等威胁中国核心利益,欲以此牵制中国发展.习近平强调太平洋有足够空间容纳中美另一重意义,就是中国必然崛起,在太平洋内,中国不想挑战美国,美国也不要遏制中国,双方可互利共存.

习近平访美不会重大改变中美不断暗战大局,反而他能否藉此契机为自己建立鲜明形象,赢取美国人民好感,及不卑不亢地向美国展现中美应平等互利的要求,才是他此行最值得观察的重点,亦是衡量他此行成绩的关键之处. (A04)