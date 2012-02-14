〔港报社评〕唐英年堆砌谎言个人诚信有问题--明报2月14日

明报昨日揭露特首参选人唐英年的九龙塘大宅有地下僭建物之後,他回应此事时,所讲及一些重要事项与事实不符,堆砌谎言,显示唐英年个人诚信有问题.唐宅地库性质并非一般僭建,屋宇署应该立即派员到唐宅实地视察,确定唐宅处於怎样的景况,并查明地库涉嫌触犯什麽条例,采取相应行动处理.

在高官的僭建风波中,唐英年不但未能以身作则,成为下属的楷模,他也不是一个以大局为重,可以令上司安心的下属。香港特首曾荫权虽然早在去年5月已要求问责官员检查住所有否僭建,但唐英年隐瞒至昨天才承认僭建,并推诿说特首并无问有没有违规建筑,只是要求我们找合资格人士去视察.按唐英年这样看待上司要求的逻辑,实在连一般打工族都不如.

目前,外界无法进入唐宅,唐英年对7号屋是否有地下酒窖含糊其词,昨晚在电台节目指工人错误地挖深了,於是他便改为杂物房,节目主持人问他是否用来存酒,他就避而不答.其实,若唐宅并无酒窖,或是僭建只属小儿科,唐英年只要一次过招待传媒入内采访,就厘清了,他舍此不由,令人对唐宅内的不法情况倍加怀疑.

唐英年在这件事,个人诚信显然有问题,特别是东窗事发之後,堆砌谎言以祈开脱,反映他根本不面对过失,企图圆谎之情状,呈现出另一副面貌,使人深思.香港政府应以大公无私,秉公办理原则处理此事.此外,唐宅建造地库之後,屋宇已经逾乎原来图则规定,安全情况值得关注,而唐宅地下掏空了一个大洞,对於周遭地质会否构成不利影响,危及其他居民的安全,也不能忽视.屋宇署应该尽快派员进入唐宅调查,以释疑虑.(A04)