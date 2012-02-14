〔港报社评〕设立冷静期,防止商业欺诈--文汇报2月14日

消委会公开点名,谴责Q&A PLUS HEALTH SPA美容店多番逼使顾客付出大量金钱或碌爆卡购买服务.鉴於目前法例对欺骗性营商的监管,处罚滞後.香港政府须更重视规范香港营商环境,维护香港购物天堂的声誉和整体利益.

近年涉及美容,纤体,健身等服务性质的不良销售个案层出不穷,即使香港消委会接获投诉介入调查,有关的店舖亦会用尽各种理由推搪.消委会由於没有检控权和执法权,最重的惩罚只是公开有关机构的名称,缺乏足够的阻吓力.为加强消费者权益保障,降低受欺骗性营商手法损害的机会,设立冷静期防止商业欺诈是快捷有效的方法.

2007年香港推出了”内地入境旅行团（登记店舖）购物退款保障计划”, 中国内地入境旅行团旅客购物後如有不满,并於6个月内凭单据正本提出退款要求,可获全数退款.之後中国消费者在港购物的投诉大幅减少.去年1月份,香港商务及经济发展局曾建议将备受争议的美容及瑜伽等行业纳入涵盖范围,设立7日冷静期,因此,香港政府有必要加快冷静期的立法,让消费者也享受更全面的保障.

欺骗式销售行为导致香港营商环境劣质化,香港政府不能不高度重视.香港政府有需要健全法律法规对消费者的保障,并加强执法打击宰客行为,防范香港”购物天堂”的美誉被玷污.(A03)