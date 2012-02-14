〔港报社评〕大幅提高孕妇闯关代价--星岛日报2月14日

沙田法院昨日就两批涉及内地孕妇来港分娩的案件判刑,一名中介人被判即时入狱10个月,5个逾期居留香港的产妇被判监後获准缓刑.当局须在中国加强宣传”严打”讯息,阻吓内地孕妇闯关到香港,或者藉自由行或双程证到香港後逾期居留产子.

今次判刑,将令中介人重新评估个中风险,部分可能因此放弃非法活动,尤以个体户为然.另一方面,会否有中介集团设法钻法律空隙,继续从事这类活动,当局须密切监察,确保打了苍蝇不会放了老虎.

为了不必让逾期居留香港产妇初产子即入狱,婴儿缺乏母亲照顾或随同母亲坐牢,法官在判囚时准缓刑三年,做法合乎人道社会的要求,阻吓力则难免打折扣.部分内地孕妇可能会觉得横竖不必入狱,代价不高.政府要宣传这些人在香港留下刑事案底涉及的代价,是否奏效还需时观察.

由打击月子公寓,到拘捕中介人和违反居留条件的孕妇,当局多管齐下,要孕妇和经营者知难而退,缔造声势外还要持续打击,观乎成效来决定须否加强力度大幅提高这类行为的代价,与此同时宜优化措施,做好对丈夫是港人的”单非”孕妇分娩配额安排,让她们毋须铤而走险.(A05)