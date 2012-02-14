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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 09:45 BJT

〔香港股市〕恒生指数开跌,中资金融股走低拖累大盘

路透香港2月14日电---香港股市周二开跌,受中资金融股和对经济增长敏感的公司股票的拖累,此外市场对於希腊国会是否有能力执行改革计划的不确定性,使全球市场的风险偏好受抑.

恒生指数.HSI开跌0.2%,报20,845.24点.恒生国企指数.HSCE开跌0.41%,报11,420.25点.(完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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