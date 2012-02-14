〔香港股市〕恒生指数开跌,中资金融股走低拖累大盘

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
路透香港2月14日电---香港股市周二开跌,受中资金融股和对经济增长敏感的公司股票的拖累,此外市场对於希腊国会是否有能力执行改革计划的不确定性,使全球市场的风险偏好受抑.
恒生指数.HSI开跌0.2%,报20,845.24点.恒生国企指数.HSCE开跌0.41%,报11,420.25点.(完)
--编译 许娜;审校 侯向明
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路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。