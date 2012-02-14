《互联网产业焦点》中国游戏公司征战Facebook,淘金路漫漫

* 中国游戏公司借Facebook征战海外

* Facebook平台竞争激烈,脱颖而出不易

* 转战国内社交网站(SNS)或带来新商机

记者 黄运涛

路透北京2月14日电---虽然全球最大社交网站Facebook尚未进入中国,但许多中国公司的利益却与它息息相关:在这个拥有逾8亿用户的在线平台上,寄托着众多中国社交游戏开发者的创富梦想.

与此同时,市场对Facebook的热捧亦令其在中国的众多模仿者被重新得到关注,一些扬帆出海的中国开发者也开始寻觅本土社交网站孕育的巨大商机.

借Facebook推广游戏产品的中国公司能列出一个长长的名单:第九城市(NCTY.O)、乐元素、五分钟、乐港、恺英网络、博雅互动...,与欧美业者一样,它们通过在Facebook上出售虚拟道具获得收入,一些公司近一半的收入都来自它.

"Facebook将是我们在海外运营社交游戏的首选在线平台."成立不足半年的钛金骑士网络科技有限公司创始人兼董事长毛海滨对路透表示,该公司计划第二季度在Facebook上推出一款3D射击游戏《行尸走肉》(Walking Dead).

"射击游戏并非亚洲的原生文化,但相比历史和玄幻题材,射击在亚洲和欧美都有相当多的拥趸."他称.

目前有18名员工的钛金骑士去年10月在北京成立,专注于开发运行于苹果IOS操作系统、谷歌(GOOG.O)Android系统和PC网页的游戏.

Facebook和苹果公司(AAPL.O)的Apple Store是在中国开发者中最受欢迎的两大海外平台.但一些初获成功的中国公司更为倚重Facebook.乐元素CEO王海宁曾公开表示,在公司目前的主要收入来源中,Facebook平台上游戏收入占了50%.

Facebook的主要收入来源是在线广告(占2011年收入85%),但社交游戏正日益成为它越来越重要的业务组成.去年,该公司从销售虚拟产品的合作夥伴那里取得了5.57亿美元的收入(Facebook从游戏开发商的收入中提成30%).

"Facebook在运营机制、消费交易和分成模式方面已经比较完善,而国内一些互联网公司既运营平台又自己做游戏,把第三方中小开发者挡在了门外."易观国际分析师黄萌对路透称.

Facebook在中国被阻止访问,少量中国用户通过代理软件绕过监管实现登录.Twitter和YouTube等热门网站也被中国网络过滤技术拒之门外.不过,Facebook并没有放弃中国,公司创始人扎克伯格(Mark Zuckerberg)正在学习汉语.该公司称,仍在继续对进入中国进行评估.

Facebook的IPO是近年来投资者最热切期待的IPO之一,该公司计划筹资50亿美元,有望成为自2004年谷歌(GOOG.O)上市以来美国最大的互联网公司IPO.

**竞争激烈,脱颖而出不易**

Facebook上的社交游戏开发相对容易,因此对蹒跚起步的创业公司具有极大的诱惑力.

"一个更加开放、更加互相关联的世界将有助於创造更强大的经济,有更多真正的企业创造出更好的产品和服务."扎克伯格在提交给美国监管机构的一封信中表示.

不过,随着淘金者队伍壮大,竞争随之激烈,想要脱颖而出面临着越来越大的挑战.

"用户对社交游戏品质的要求越来越高,不再仅仅是一个特别简单的网页游戏,你也不可能指望每一款产品都是《愤怒的小鸟》."中国知名社交网站开心网副总裁郭巍说.

毛海滨对公司的产品持谨慎乐观的态度.《行尸走肉》是该公司系列游戏中的第一款.他预计,如果《行尸走肉》在Facebook推出後活跃用户达到1万,就能在财务收支上达到平衡,"但我们的目标是更多,比如10万."

"对中小公司来说,Facebook上确实可以赚一些钱,但要想打入前10名,非常困难."中国社交游戏公司热酷创始人兼首席执行官刘勇对路透表示,要与实力强劲的大型社交游戏公司Zynga(ZNGA.O)和艺电(Electronic Arts)ERTS.O在Facebook上一较高下,几乎成了不可能完成的任务.

据市场研究机构AppData的数据,Zynga在Facebook的月活跃用户数约2.4亿,Facebook上最受欢迎的十款游戏中,近半数来自於Zynga.

**转战国内SNS**

在Facebook缺席的情况下,国内社交网站竞相争夺中国逾5亿互联网用户.人人网(RENN.N)、开心网、腾讯(0700.HK)和新浪(SINA.O)都取得了蓬勃发展.虽然没有一家能取得类似Facebook的影响力,但数亿级的用户足以吸引不少游戏公司重新估计其中的商机.

"之前的环境并不太好,不过去年底到今年初,腾讯和开心网都提高了分成比例,吸引了不少开发者."毛海滨说.

不止创业型公司,一些大中型公司也将精力重新聚焦于中国国内.

热酷开发的"阳光"系列游戏2009年一度成为在Facebook北美市场跻身排名第八的热门游戏.但在2010年,刘勇做出了一个大胆决定:将主要的精力收缩至亚洲的日本和中国.

这个决策目前来看还算成功,2011年热酷的收入增长两倍多,主要来自日本,但中国的增速更为迅猛,预计今年将提升至总收入的30%-40%.热酷还获得了国内最大游戏公司--腾讯的战略投资.

"我们的目标是做亚洲的Zynga."刘勇说.

为了吸引开发者,腾讯和开心网都提高了对第三方开发者的收入分成比例(开心网分给开发者的比例最高达到60%).据开心网提供给路透的数据,目前该平台的第三方开发者有187个,最热门游戏的日活跃用户超过400万.

郭巍说,开心网上几家比较优质的开发者,在分成前的收入达到每月300万-400万元人民币.他并建议,中国开发者应该把主要精力放在亚洲尤其是中国.

"游戏是一个文化特质非常明显的产品,中国开发者对本地市场的社会文化和消费者更了解,况且这个市场的用户规模和平台开放力度也提供了足够多的机会."他称.