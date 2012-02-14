〔香港热股〕数码通与和电香港早盘初段明显下挫,因加价憧憬落空

香港时间9:57,数码通跌8.75%,报14.80港元,稍早一度低探14.72港元;和电香港跌6.72%,报3.33港元,稍早曾低探3.28港元;大市恒生指数.HSI则跌0.31%.

多份香港报章引述数码通与3香港(和电香港的服务品牌)周一晚的声明称,将恢复无限数据计划.两家电讯商此前在香港电讯管理局实施《公平使用政策指引》前曾表示,将会取消客户手机无限数据月费计划;不过在另一家主要电讯商CSL宣布维持提供无限用量计划後,为免市占率被竞争对手抢夺,数码通与和记香港随即改变立场.