〔香港热股〕数码通与和电香港早盘初段明显下挫,因加价憧憬落空

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透香港2月14日电---香港两大主要流动通服务商--数码通(0315.HK)与和记电讯香港(0215.HK)周二早盘初段双双明显下挫,因加价憧憬落空.
香港时间9:57,数码通跌8.75%,报14.80港元,稍早一度低探14.72港元;和电香港跌6.72%,报3.33港元,稍早曾低探3.28港元;大市恒生指数.HSI则跌0.31%.
多份香港报章引述数码通与3香港(和电香港的服务品牌)周一晚的声明称,将恢复无限数据计划.两家电讯商此前在香港电讯管理局实施《公平使用政策指引》前曾表示,将会取消客户手机无限数据月费计划;不过在另一家主要电讯商CSL宣布维持提供无限用量计划後,为免市占率被竞争对手抢夺,数码通与和记香港随即改变立场.
市场人士称,原本取消无限用量计划,等於变相加价,现憧憬落空,令两家公司股价受压.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>
美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>
新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK
券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK
香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK
港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK
亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK
股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK
香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK
浏览X其他新闻,请点选[x.HK-CMN]
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选