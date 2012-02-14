〔香港个股〕新奥中石化财团有可能提高对中国燃气收购出价--报载

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透香港2月14日电---据香港南华早报周二的报导称,新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)的财团有可能会提高对中国燃气(0384.HK)的收购出价.
报导引述该财团一名未具名的人士称,如果若干先决条件,包括中国内地监管机构的批准以及新奥股东会的批准,於3月31日截止期限前得到落实,对中国燃气的收购出价有可能会提高.
中国燃气早盘尾段涨0.55%,报3.67港元.过去三个月累计涨幅高达54%.
不过报导也引述该财团的一名发言人表示,目前的出价"公平合理",并且无意现增厚收购条件.
新奥与中石化的财团於去年12月向中国燃气的股东提出价值167亿港元的收购计划,每股出价为3.5港元,较当时中国燃气收市价有25%溢价.[ID:nCH0090279]
然而,中国燃气的董事会指新奥与中石化的收购要为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."而公司五分之一的员工亦联署反对该项收购.[ID:nCH0095471]
中国燃气的两名主要股东--韩国SK E&S以及英国富地石油FOOI.L与中国燃气前董事总经理刘明辉的合营,自去年12月中以来不断增持中国燃气的股份.截至上周五为止,SK E&S与富地石油合营分别持有中国燃气10.7%及12.68%的股份.[ID:nCH0096473](完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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