〔香港新股〕阳光油砂招股价区间4.86-5.08港元/股,筹高至46.9亿港元

路透香港2月14日电---据路透周二获得的销售文件,加拿大石油勘探商--阳光油砂有限公司拟在香港首次公开发行(IPO)中,筹资高至46.9亿港元.

据销售文件,阳光油砂的招股价区间为每股4.86-5.08港元,计划发售9.23亿股新股,集资44.9-46.9亿港元.公司并有15%的超额配股权,假如获悉数行使,则集资额将增至最多53.9亿港元.