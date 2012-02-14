〔香港新股〕阳光油砂招股价区间4.86-5.08港元/股,筹高至46.9亿港元

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
路透香港2月14日电---据路透周二获得的销售文件,加拿大石油勘探商--阳光油砂有限公司拟在香港首次公开发行(IPO)中,筹资高至46.9亿港元.
据销售文件,阳光油砂的招股价区间为每股4.86-5.08港元,计划发售9.23亿股新股,集资44.9-46.9亿港元.公司并有15%的超额配股权,假如获悉数行使,则集资额将增至最多53.9亿港元.
阳光油砂的新上市编号为"2012".(完)
--记者 詹颖颐/梁慧仪; 审校 张喜良
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。