〔香港新股〕阳光油砂设订招股价区间,下月1日挂牌(更新版)

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
(新增细节和背景)
* 招股价区间4.86-5.08港元/股
* 计及超额配股权,筹资额高至53.9亿港元
* 中石化、中投公司和EIG为基石投资者
路透香港2月14日电---据路透周二获得的销售文件,加拿大石油勘探商--阳光油砂有限公司拟在香港首次公开发行(IPO)中,筹资高至46.9亿港元.
据销售文件,阳光油砂的招股价区间为每股4.86-5.08港元,计划发售9.23亿股新股,集资44.9-46.9亿港元.公司并有15%的超额配股权,假如获悉数行使,则集资额将增至最多53.9亿港元.
中投公司[CIC.UL]、中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司和以华盛顿为基地的基金公司EIG Global Energy PartnersEIG,将作为阳光油砂IPO的基石投资者.其中中投和中石化集团分别认购价值1.5亿美元的股份,而EIG则认购5,000万美元股份.
阳光油砂计划将集资所得最少93%,用於支持其油砂和重油/轻质油的项目发展,余额将作为营运资金.
阳光油砂将於明天(15日)至下周四(23日)进行路演,其香港公开发售将於2月20-23日进行,预期於2月24日定价.该股计划3月1日在香港主板挂牌,新上市编号为"2012". (完)
--记者 詹颖颐/梁慧仪; 审校 乔艳红
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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