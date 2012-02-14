〔香港新股〕阳光油砂设订招股价区间,下月1日挂牌(更新版)

(新增细节和背景)

* 招股价区间4.86-5.08港元/股

* 计及超额配股权,筹资额高至53.9亿港元

* 中石化、中投公司和EIG为基石投资者

路透香港2月14日电---据路透周二获得的销售文件,加拿大石油勘探商--阳光油砂有限公司拟在香港首次公开发行(IPO)中,筹资高至46.9亿港元.

据销售文件,阳光油砂的招股价区间为每股4.86-5.08港元,计划发售9.23亿股新股,集资44.9-46.9亿港元.公司并有15%的超额配股权,假如获悉数行使,则集资额将增至最多53.9亿港元.

中投公司[CIC.UL]、中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司和以华盛顿为基地的基金公司EIG Global Energy PartnersEIG,将作为阳光油砂IPO的基石投资者.其中中投和中石化集团分别认购价值1.5亿美元的股份,而EIG则认购5,000万美元股份.

阳光油砂计划将集资所得最少93%,用於支持其油砂和重油/轻质油的项目发展,余额将作为营运资金.

阳光油砂将於明天(15日)至下周四(23日)进行路演,其香港公开发售将於2月20-23日进行,预期於2月24日定价.该股计划3月1日在香港主板挂牌,新上市编号为"2012". (完)