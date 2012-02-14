〔香港个股〕金威啤酒出售资产谈判仍在进行,控股股东无意出售股权

路透香港2月14日电---中国啤酒生产商--金威啤酒(0124.HK)周二表示,与独立第三方的资产出售协商仍在进行中.公司并不知悉今日股价大涨原因,且已确认控股股东现时无意出售股权.

消息人士上日指出,中国啤酒生产商华润(0291.HK)和青岛啤酒(0168.HK)(600600.SS)等或将竞购金威啤酒的啤酒业务.[ID:nCN1385046]

中午时,金威大涨11.99%至2.99港元,早盘飙升逾14%至五年来高点3.06港元;大盘恒生指数.HSI跌0.71%.

金威在联交所发布公告称,该策略检讨只与业务与资产相关,与股份无关,公司亦向控股公司粤海控股查询,确认股东将维持现时股权.

金威今年1月公告称,正考虑计划展开与若干主要从事酿造及分销啤酒产品的独立第三方洽谈,并邀请他们提交关於拟收购公司若干啤酒业务及资产的建议书及要约意向,及可能租赁公司生产设施的安排的建议书.[ID:nCH0094609]

广东粤海控股为广东省政府背景的企业.(完)

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