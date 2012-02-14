〔香港个股〕东亚银行预期今年香港业务净息差回稳,成本下降

路透香港2月14日电---香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)周二称,预期今年香港业务的净息差将会回稳,而随着通胀降温,成本将会下降.

东亚银行稍早公布,去年度净利按年上升3%至43.58亿港元,再创新高.[ID:nCH0096427]不过其股价午盘跌幅明显扩大,终场收低2.78%,报29.75港元.

分析师称,撇除物业重估收益,东亚银行去年的交易业务亏损较预期严重,而下半年的成本对收入比率明显上升.投行美银美林的报告更称,市场可能需要调低2012-13年的盈利预测.

东亚银行主席兼行政总裁李国宝在记者会上表示,成本上升主要受到员工开支增加以及交易业务亏损的影响."相信2012年通胀降温,加上营运效率提升以及管理改善,成本对收入比率将会下降."

2011年度,该行净息差收窄3个基点至1.75%,而成本对收入比率为62.9%,较去年中的57.3%显着回升.

负责香港业务的东亚银行副行政总裁李民桥表示,预期今年香港业务的净息差将会回稳,主要受惠於企业贷款息率上升;并预期该行今年的成本对收入比率将会降至60%以下.

李民桥并指出,预期今年来自中国内地企业的贷款需求动力减退,因此该行将专注於中小企业务,而该行亦新关注按揭贷款市场.此外,去年该行人民币贷款增长超过一倍至300亿元,而人民币存款为170亿元,相信可受惠於离岸与在岸的人民币息差.

**中国内地贷款增长料为低双位数**

至於中国业务,东亚中国於2011年度税後利润按年增长60%至18.42亿港元,净利息收入按年增长43%.东亚中国於去年上半年提前符合内地注册成立外资银行法定的贷存比率之监管要求,因而毋须再因提升其贷存比率而受限制.去年末的贷存比率维持在69%的水平,低於75%的法定上限.

负责中国业务的东亚银行副行政总裁李民斌表示,预期今年中国内地的贷款增长为"低双位数",去年增长12%;而东亚中国去年的净息差为2.5%,较前年上升16个基点.

对於外界一直关注东亚中国较快的发展步伐可能为东亚银行带来集资压力,东亚银行副行政总兼首席投资官李继昌重申,集资与否要视乎业务发展需要,而该行一向注重其资本水平,并从贷款结构等方面作考虑.

东亚银行於去年底的资本资本充足率为13.7%,较2010年的13.2%有所上升;核心资本充足率则由去年底的9.8%降至9.4%.

李民斌称,东亚中国目前的资本充足率超过13%,并有足够资本应付未来两年业务发展需要.(完)

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