香港已公布经济指标--2012/2/14

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2011年12月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +5.7 +2.9 2011年12月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.3 +5.3 +3.3 2011年12月 零售值 +23.4 +23.5 +18.6 2011年12月 零售量 +17.1 +16.9 +16.0 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年10月-12月 11年9月-11月 10年10月-12月 3.3% 3.4% 4.0% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2011年12月 贸易赤字/盈余 -48.9 -44.11 -43.54 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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