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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 16:28 BJT

〔香港股市〕恒生指数收涨0.15%,香港地产股涨势提振大盘

路透香港2月14日电---香港股市周二在清淡交投中小幅收高,因抵押贷款市场企稳迹象拉抬香港地产股,助力大盘,不过恒生指数收在250日移动均线略下方.

恒生指数.HSI收盘升0.15%至20,917.83点,恒生国企指数.HSCE收低0.48%报11,413.16点.

中国股市沪综指缩量小幅收跌.大盘在前几日上涨後交投逐步趋淡,2,350点附近仍面临较大压力.分析人士指出,市场信心似开始转向不足,短线大盘仍面临调整压力.沪综指.SSEC收报2,344.771点,跌7.084点或0.3%.[.SSCN]

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