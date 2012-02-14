〔香港股市〕恒生指数收涨0.15%,香港地产股涨势提振大盘

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透香港2月14日电---香港股市周二在清淡交投中小幅收高,因抵押贷款市场企稳迹象拉抬香港地产股,助力大盘,不过恒生指数收在250日移动均线略下方.
恒生指数.HSI收盘升0.15%至20,917.83点,恒生国企指数.HSCE收低0.48%报11,413.16点.
中国股市沪综指缩量小幅收跌.大盘在前几日上涨後交投逐步趋淡,2,350点附近仍面临较大压力.分析人士指出,市场信心似开始转向不足,短线大盘仍面临调整压力.沪综指.SSEC收报2,344.771点,跌7.084点或0.3%.[.SSCN]
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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