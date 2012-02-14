〔香港个股〕富地石油再增持中国燃气股份至12.76%,涉资约1,200万港元

路透香港2月14日电---根据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)的主要股东--英国富地石油FOOI.L昨天再购入中国燃气约1,200万港元的股份,持股比例升至12.76%.

资料显示,富地石油於2月13日以每股3.64-3.69港元,购入中国燃气327.4万股股份;本次增持後,其持股升至5.59亿股.

中国燃气周二收升1.1%,报3.69港元.

稍早香港南华早报的报导称,新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)的财团有可能会提高对中国燃气的收购出价.该财团一名未具名的人士称,如果若干先决条件,包括中国内地监管机构的批准以及新奥股东会的批准,於3月31日截止期限前得到落实,对中国燃气的收购出价有可能会提高.[ID:nCH0096557]

去年12月,新奥与中石化的财团向中国燃气股东提出167亿港元(或每股3.5港元)的收购建议,惟未获中国燃气董事会的支持.後者更指该收购要约为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."而中国燃气的五分之一员工表明反对新奥能源财团提出之收购要约.(完)