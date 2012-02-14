〔中港个股〕中煤能源1月煤炭销售量同比上升13.8%

路透香港2月14日电---中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)周二称,1月份的煤炭销售量同比增长13.8%.

该公司的公告称,1月份的煤炭销量为1,034万吨,去年同期为909万吨.

1月份的商品煤产量为948万吨,按年上升7.5%;其中焦炭产量升13.3%至17万吨.

中煤能源H股周二收低1.68%,报9.95港元;其A股亦跌1.14%,报9.55元人民币.

该公司1月中发布公告称,预计去年度净利润和营业收入分别为103亿元人民币和887亿元;同期每股基本收益则升38%至0.72元.公告没有解释业绩增长原因.[ID:nCH0093201](完)

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