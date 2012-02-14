〔中港个股〕中兴通讯已与爱立信签署和解协议,撤销相互之间的所有诉讼

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透香港2月14日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周二称,近日已收到所有诉讼所在地法院下发,有关公司与爱立信(ERICb.ST)同意撤销相互之间所有专利侵权诉讼案件的裁定.
公司的声明称,有关法院的撤销案件的裁定,其中包括英国和德国当地法院下发的撤销"爱立信对中兴通讯提起专利侵权诉讼案件"的裁定;中国法院下发的撤销"中兴通讯对爱立信提起专利侵权诉讼案件"的裁定.
中兴通讯表示,与爱立信签订《和解协议》,双方将撤销相互之间所有诉讼,和解结果将不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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