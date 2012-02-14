〔中港个股〕中兴通讯已与爱立信签署和解协议,撤销相互之间的所有诉讼

路透香港2月14日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周二称,近日已收到所有诉讼所在地法院下发,有关公司与爱立信(ERICb.ST)同意撤销相互之间所有专利侵权诉讼案件的裁定.

公司的声明称,有关法院的撤销案件的裁定,其中包括英国和德国当地法院下发的撤销"爱立信对中兴通讯提起专利侵权诉讼案件"的裁定;中国法院下发的撤销"中兴通讯对爱立信提起专利侵权诉讼案件"的裁定.