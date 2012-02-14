〔香港个股〕大昌行称与巴西BRF-Brasil Foods合资进军中国市场

路透香港2月14日电---香港高档车及食品代理商大昌行(1828.HK)周二表示,将与巴西肉类出口商BRF-Brasil Foods(BRFS3.SA)合资肉品公司进军中国市场,初年度目标产量达到14万吨.

双方在合资公司将各持股50%,初步投入金额为各500万港币,负责中国、澳门以及香港的冷藏及冷冻食品供应.BRF-Brasil Foods为全球最大家禽肉品出口商,此为其在中国地区的首间合资公司.

大昌行行政总裁叶满堂在记者会上引用美国农业部资料指出,"中国人均肉类消费量每年为51.1公斤,比起美国的108.7公斤,还有差距...我们相信中国在肉类消费上仍有相当大的成长潜力."

BRF-Brasil Foods执行长Jose Antonio do Prado Fay则称,"最好的方法,就是透过合资公司进入中国市场...我们策略重点在亚洲."

他并表示,公司目前在中国的营业额占比约为10-11%,希望"中国市场很快会成为最大的营收贡献市场."但他未给出目标时间.

大昌行是Acura、奥迪(Audi)、宾利(Bently)、Saab等等汽车品牌的代理商,公司同时也从事食品及物流服务.公司营收八成来自於汽车代理,19%来自於食品,1%则是物流及其他.

叶满堂去年在接受路透专访时指出,希望能够提高汽车以外业务的占比,以让公司的营收更加多元化(diversified). [ID:nCH0075767]

大昌行今日收盘大跌5.74%至10.18港元,过去一个月来涨19.34%;大盘恒生指数.HSI小升0.15%.(完)