〔香港个股〕德昌电机料2011/12年度净利介乎1.75-1.85亿美元

路透香港2月14日电---大型电机及控制系统供应商--德昌电机(0179.HK)周二称,在未计及投资物业重估和任何潜在重组拨备之前,估计全年度的净利将会介乎1.75-1.85亿美元之间.

该公司截至去年3月底止2010/11年度的净利为1.82亿美元.

公司的声明称,截至去年12月底止九个月的销售总额为16.12亿美元,撇除减持业务的影响下较上年度同期上升8%.而撇除减持业务的第三季度之销售额较去年增长2%.

"整体业务继续表现於计划之内...,我们留意到订单数量轻微缓和,尽管处於欧洲主权债务危机对全球经济的高度关切情况下,但并无明显下滑之迹象."德昌电机主席兼行政总裁汪穗中表示.

他指出,期内汽车产品组别之表现超出预期,而工商用产品组别销售略低於预算.

於首三季度,占销售总额超过一半的汽车产品销售额按年增长17%,至9.66亿美元,主要原因为北美需求增加,以及中国及其他新兴市场持续发展,以致其对豪华汽车的需求尤其强大.

至於工商用产品於首三季的销售额较去年下降5%,至5.74亿美元.这反映了管理层策略性决策而退出某些经济效益未如理想的低利润分部市场,以及在欧洲和北美市场需求偏软和调整存货水平所引致.

"尽管2012年的全球经济状况有明显的不确定性,但我仍然持谨慎乐观态度,公司仍然在计划内为截至3月底止全年业绩提供一个满意的整体结果."汪穗中说.

德昌电机收低0.86%,报4.61港元.过去一个月该股累计下滑2.1%.(完)

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