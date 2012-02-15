《香港报摘》--经济日报2月15日

* 要闻版头条:

--香港楼市周末出现"小阳春",引发资金追入本地地产股.久旱逢甘露的地产商全线发力上升,抵销汇丰(0005.HK)弱势,带领恒生指数.HSI重返20,900关口.

* 其他:

--东亚银行(0023.HK)副行政总裁李继昌称,现时东亚中国已具上市规模,惟上市成本较高,因此希望待东亚中国业务规模进一步扩大後才考虑上市.

--摩根大通(JPM.N)投资银行中国区首席执行官方方称,现时本港人民币存款约6,000-7,000亿元,不足够支持大规模人民币股票流通,估计要达1.5-2万亿元才可.

--汇银家电(1280.HK)预计去年全年盈利明显减少,因受到宏观政策影响以及行业成本压力上升.

--大昌行(1828.HK)与巴西家禽肉类出口商Brazil Foods(BRF)的合营计划兴建加工厂,每家所需开支约8,000万至1.2亿美元,以进一步扩大在中国内地的冷冻食品业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]