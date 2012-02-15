《香港报摘》--经济日报2月15日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
* 要闻版头条:
--香港楼市周末出现"小阳春",引发资金追入本地地产股.久旱逢甘露的地产商全线发力上升,抵销汇丰(0005.HK)弱势,带领恒生指数.HSI重返20,900关口.
* 其他:
--东亚银行(0023.HK)副行政总裁李继昌称,现时东亚中国已具上市规模,惟上市成本较高,因此希望待东亚中国业务规模进一步扩大後才考虑上市.
--摩根大通(JPM.N)投资银行中国区首席执行官方方称,现时本港人民币存款约6,000-7,000亿元,不足够支持大规模人民币股票流通,估计要达1.5-2万亿元才可.
--汇银家电(1280.HK)预计去年全年盈利明显减少,因受到宏观政策影响以及行业成本压力上升.
--大昌行(1828.HK)与巴西家禽肉类出口商Brazil Foods(BRF)的合营计划兴建加工厂,每家所需开支约8,000万至1.2亿美元,以进一步扩大在中国内地的冷冻食品业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。