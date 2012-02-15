《香港报摘》--信报2月15日

* 头版头条:

--继美国谷歌(GOOG.O)以及日本NTT选择在将军澳工业村兴建数据中心後,中国移动(0941.HK)旗下的中移动国际亦将於该区兴建一所面积逾26万平方尺(约2.4万平方米)、具备海底电缆登陆站的国际电讯总部.

* 其他:

--据英国报章报导称,渣打集团(2888.HK)(STAN.L)亚洲区行政总裁白承睿或因延迟申报股权贷款,即以公司股权作为抵押申请银行贷款,而有被英国金融服务局调查的风险.

--中银香港(2388.HK)发行百年纪念钞每张二手价由1,100港元跌至700港元,因市场流通量增加.该行宣布所有单张纪念钞认购凭证已派发完毕,惟至昨晚11点中银香港多间分行门口人龙(排队等候人士)未散.

--德昌电机(0179.HK)截至去年12月底止第三季销售按年增长2%,并估计全年盈利达1.75-1.85亿美元,上年同期则为1.82亿美元.

--数码通(0315.HK)出尔反尔,引起部分因担心取消无限数据服务而急於续约的客户埋怨受骗,消费者委员会接获相关的3宗投诉及27宗查询,据悉香港电讯管理局已要求电讯商修改或调整新服务计划.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]