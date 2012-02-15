《香港报摘》--信报2月15日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
* 头版头条:
--继美国谷歌(GOOG.O)以及日本NTT选择在将军澳工业村兴建数据中心後,中国移动(0941.HK)旗下的中移动国际亦将於该区兴建一所面积逾26万平方尺(约2.4万平方米)、具备海底电缆登陆站的国际电讯总部.
* 其他:
--据英国报章报导称,渣打集团(2888.HK)(STAN.L)亚洲区行政总裁白承睿或因延迟申报股权贷款,即以公司股权作为抵押申请银行贷款,而有被英国金融服务局调查的风险.
--中银香港(2388.HK)发行百年纪念钞每张二手价由1,100港元跌至700港元,因市场流通量增加.该行宣布所有单张纪念钞认购凭证已派发完毕,惟至昨晚11点中银香港多间分行门口人龙(排队等候人士)未散.
--德昌电机(0179.HK)截至去年12月底止第三季销售按年增长2%,并估计全年盈利达1.75-1.85亿美元,上年同期则为1.82亿美元.
--数码通(0315.HK)出尔反尔,引起部分因担心取消无限数据服务而急於续约的客户埋怨受骗,消费者委员会接获相关的3宗投诉及27宗查询,据悉香港电讯管理局已要求电讯商修改或调整新服务计划.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。