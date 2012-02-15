《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月15日

路透香港2月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7528港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高4.24点,或0.03%,报12,878.28点.因希腊情势缓解推动尾盘回升.[ID:nCN1389504] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 225.540 -0.32 20958 17.486 0.61 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.050 -2.83 92557 4.047 -1.05 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 51.210 -0.06 237210 79.404 -0.50 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.350 -0.09 69694 22.406 0.47 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 149.210 -0.36 40653 11.568 -0.10 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 118.270 -0.83 28018 9.169 0.32 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.060 -1.10 165665 68.318 -0.27 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.830 -0.37 15392 4.328 -0.04 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.460 0.49 268080 14.312 0.22 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.550 -0.32 88826 19.033 -0.35 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 25.970 2.20 52280 5.034 -0.13 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.020 -1.10 6820 4.035 0.86 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.380 -1.27 8600 1.502 -50.08 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.740 -0.72 47092 0.425 -1.20 (完) --整理 雷美珍