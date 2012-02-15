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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月15日

路透香港2月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7528港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高4.24点,或0.03%,报12,878.28点.因希腊情势缓解推动尾盘回升.[ID:nCN1389504]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  225.540   -0.32      20958            17.486       0.61
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.050   -2.83      92557             4.047      -1.05
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   51.210   -0.06     237210            79.404      -0.50
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.350   -0.09      69694            22.406       0.47
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  149.210   -0.36      40653            11.568      -0.10
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  118.270   -0.83      28018             9.169       0.32
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.060   -1.10     165665            68.318      -0.27
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.830   -0.37      15392             4.328      -0.04
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.460    0.49     268080            14.312       0.22
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.550   -0.32      88826            19.033      -0.35
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.970    2.20      52280             5.034      -0.13
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.020   -1.10       6820             4.035       0.86
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.380   -1.27       8600             1.502     -50.08
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.740   -0.72      47092             0.425      -1.20 (完)

  --整理 雷美珍

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