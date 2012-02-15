《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月15日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透香港2月15日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7528港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高4.24点,或0.03%,报12,878.28点.因希腊情势缓解推动尾盘回升.[ID:nCN1389504] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 225.540 -0.32 20958 17.486 0.61 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.050 -2.83 92557 4.047 -1.05 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.210 -0.06 237210 79.404 -0.50 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.350 -0.09 69694 22.406 0.47 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 149.210 -0.36 40653 11.568 -0.10 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 118.270 -0.83 28018 9.169 0.32 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.060 -1.10 165665 68.318 -0.27 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.830 -0.37 15392 4.328 -0.04 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.460 0.49 268080 14.312 0.22 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.550 -0.32 88826 19.033 -0.35 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 25.970 2.20 52280 5.034 -0.13 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.020 -1.10 6820 4.035 0.86 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.380 -1.27 8600 1.502 -50.08 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.740 -0.72 47092 0.425 -1.20 (完) --整理 雷美珍
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。